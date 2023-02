La colère du maire de Cannes face à l'interdiction de déplacement des supporters pour un match de 5e division

La Préfecture des Alpes-Maritimes a publié un arrêté dans lequel elle confirme que les suporters de l'AS Cannes ne pourront pas assister au derby face à la réserve de l'OGC Nice ce samedi, en National 3.

Comme lors du match aller, les supporters des visiteurs ne pourront pas assister au derby entre la réserve de l'OGC Nice et l'AS Cannes, dans le cadre du championnat de National 3 (5e division). En octobre dernier, les fans des Aiglons avaient été interdits de déplacement au stade Pierre-de-Courbertin en raison d'un arrêté préfectoral. La même décision a été prise pour le match retour, prévu ce samedi à 18 heures.

"Il est interdit à toutes personnes se prévalant de la qualité de supporters du club de l'AS Cannes ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Charles Erhmann, de circuler ou de stationner sur la voie publique le samedi 25 février 2023 de 15 heures à minuit au sein du périmètre délimité par les voies suivantes: boulevard du Mercantour, boulevard Jean Luciani, M 6222 jusqu'au chemin de la digue des Français, arrêt centre administratif CADAM de la ligne 2 du tramway", explique la Préfecture des Alpes-Maritimes.

La colère du maire de Cannes

Cette décision d'interdire le déplacement des supporters cannois a provoqué l'incompréhension de David Lisnard, l'édile de la ville. "À Londres ou à Madrid (entre autres), on peut aller voir un derby bouillant à dizaines de milliers de spectateurs, ici, on est systématiquement interdit par l’Etat d’aller voir un match de N3 entre Nice et Cannes. Le comble fut l’arrêté similaire pour le match de foot féminin", a-t-il pesté sur Twitter.

Avant cette rencontre de la 16e journée, l'AS Cannes est largement leader de son groupe en National 3. Les hommes de Jean-Noël Cabezas comptent 12 points d'avance sur leur dauphin, Gallia Lucciana. La réserve du Gym est elle engluée à la 11e place (sur 14 équipes), avec 16 unités.