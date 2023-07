Football: Fabien Lemoine annonce la fin de sa carrière

Fabien Lemoine a annoncé ce mardi, sur son compte Instagram, qu’il prenait sa retraite du football professionnel. Passé par le Stade Rennais, l’AS Saint-Etienne et le FC Lorient, le milieu défensif de 36 ans compte 337 matchs de Ligue 1 à son compteur.

Un visage bien connu de la Ligue 1 tire sa révérence. À 36 ans, Fabien Lemoine a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux qu'il se retirait du monde professionnel après avoir joué plus de 15 ans au haut niveau entre le Stade Rennais (2007-2011), l’AS Saint-Etienne (2011-2017) et le FC Lorient (2017-2022).

"Ce jour tant redouté est arrivé, il est l’heure de dire au revoir, a écrit le joueur sur son compte Instagram. Tout a commencé il y a 16 ans. Jamais je n’aurais imaginé réaliser ce parcours. Il y a eu de magnifiques moments et certains plus difficiles, de la joie et aussi de la tristesse mais tous ces moments ont été vécus avec beaucoup d’intensité. L’arrêt de carrière est un moment difficile, cependant je me considère chanceux d’avoir pu vivre de telles émotions."

Une dernière saison à Versailles

Formé à Rennes, le natif de Fougères (Ille-et-Vilaine) a signé son premier contrat professionnel avec les Rouge et Noir en 2007. En 16 ans de carrière professionnelle, il cumule 337 matchs de Ligue 1. Il compte également une sélection en équipe de France espoirs, en 2008.

En septembre dernier, libre après sa fin de contrat avec Lorient, il avait choisi de se lancer un dernier défi en rejoignant le FC Versailles (National 1). Avec l’ambitieux club francilien, 5e du championnat en 2022-2023, il a disputé 25 rencontres, dont 24 en tant que titulaire.