Salariés, joueurs, centre de formation… quelles conséquences pour Sochaux en cas de dépôt de bilan?

Rétrogradé en National 1, le FC Sochaux-Montbéliard file droit vers le dépôt de bilan. Cela serait synonyme de perte du statut professionnel, et aurait de lourdes conséquences sur toute la structure du club.

Ça y est, Sochaux n’a plus d’espoir d’évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Pire encore, le projet de reprise de Romain Peugeot n’étant pas taillé pour le National 1, le FCSM semble promis au National 3. Le groupe chinois Nenking est aux commandes du club et sauf improbable retournement de situation, les Lionceaux devraient déposer le bilan. Ils se retrouveraient donc très probablement en cinquième division. Reste à établir un budget pour ce niveau de compétition, ce qui ne devrait pas poser de problème. Sans ce budget, le club pourrait se retrouver en Régional 1, mais les chances qu’un tel scénario se réalise semblent infimes.

Si le dépôt de bilan du club est entériné, le FCSM perdrait son statut professionnel. Actuellement, il est divisé en deux entités: la société, propriété de Nenking, et l’association, détentrice de l’affiliation qui permet au club de participer aux championnats. Avec un dépôt de bilan, la société serait liquidée, et l’association prendrait entièrement les rênes du club. A la tête de cette association, c’est donc Jean-Claude Vienot qui deviendrait le nouveau patron du FC Sochaux.

La disparition de près de 150 emplois

Aujourd’hui, le club compte près de 150 salariés, en incluant les joueurs. Mais après la perte du statut professionnel, seul "une poignée de personnes" pourraient vivre grâce au FCSM. "On serait obligé d’avoir un entraîneur et un adjoint pour l’équipe première, peut-être une ou deux autres personnes à plein temps, mais tout le reste seraient des bénévoles", se désole Jean-Claude Vienot.

Les salariés perdraient donc leur emploi, et les joueurs aussi. "En tant qu’agent, la solution est de retrouver un point de chute aux joueurs. Même si ce n’est pas évident, c’est une réalité", assure Marco Kouame, agent de sept Sochaliens, dont des jeunes du centre de formation. "Je pense que 70% des jeunes en centre à Sochaux ne retrouveront pas tout de suite une structure professionnelle", estime-t-il. "Le quotidien pour un jeune joueur dans une telle situation est assez bouleversant", confie l’agent d’un autre joueur. "On n’est jamais préparé à cet âge-là à subir ce genre de choses" ajoute-t-il.

Fermeture du centre de formation

La perte du statut professionnel implique automatiquement la fermeture du centre de formation. "Il n’y aura plus de centre, plus de cours d’école pour les jeunes… ce sera une école de foot comme ceux des autres clubs amateurs de la région", s’attriste Jean-Claude Vienot. "On va essayer de garder le sport étude, on est en discussion avec le directeur d’un lycée de Montbéliard", précise le président de l’association FCSM.

"Pas mal de jeunes ne sont pas de la région. A mon avis ils vont chercher un nouveau club. Mais on va essayer d’en retenir aussi", continue-t-il. Car il en faudra, des jeunes joueurs, pour alimenter l’équipe de National 3. Problème : en attente du dépôt de bilan, le club ne peut pas engager son équipe en N3, et ne peut pas recruter. "On est complètement bloqués. C’est inquiétant parce qu’on doit constituer une équipe et que le championnat approche (le N3 débute le 27 août, ndlr)" assure Jean-Claude Vienot, qui "met la pression" pour débloquer la situation.

"Notre volonté est de remonter rapidement"

Si le dépôt de bilan est acté, il faudra établir un budget pour le N3. "Si on redémarre, c’est avec un budget pour pouvoir remonter rapidement. Ce n’est pas pour végéter en N3. Notre volonté est de remonter rapidement comme l’a fait Strasbourg ou Bastia", affirme le président de l’association. Il estime que le budget nécessaire se trouvera entre 2,5 et 3 millions d’euros.

Mais à l’heure actuelle, l’association n’a que 200.000 euros de budget, dont 150.000 euros versés par Nenking chaque année. Il faudra donc trouver des investisseurs. "Le nouveau budget sera financé par les collectivités, les partenaires et ceux qui veulent nous aider. On ne pourra pas faire ça tout seuls, ça c’est clair", conclut Jean-Claude Vienot.

Le club espère pouvoir continuer de jouer au Stade Bonal, mais n’aura plus les moyens de payer le loyer ni d’entretenir l’enceinte. Même chose pour le lieu du centre de formation, que le FCSM voudrait continuer à utiliser. Tout dépendra de la volonté des collectivités locales d’aider les Lionceaux, même si celles-ci semblent vouloir permettre au club de pouvoir continuer à jouer à Bonal.

Le club a cessé ses activités sportives

Ce vendredi midi, à l’issue d’un ultime entraînement, le club a cessé ses activités sportives jusqu’à nouvel ordre. A Sochaux de rassurer ses supporters sur ses réseaux sociaux: "Un lion ne meurt pas, il dort. L’aventure continuera, d’une manière ou d’une autre, et Sochaux vivra."