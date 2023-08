Sochaux: grosse émotion à l'entraînement à Bonal face à la crainte du dépôt de bilan

Face à la menace du dépôt de bilan du club, près de 500 personnes ont assisté ce vendredi matin à l’entraînement de Sochaux, peut-être le dernier avant longtemps à Bonal.

Les bruits de ballon ont résonné dans un silence de deuil, ce vendredi au stade Bonal. Au lendemain du rejet du recours formulé par Sochaux auprès du tribunal administratif de Paris pour évoluer en Ligue 2, près de 500 personnes ont assisté à la séance d’entraînement. Celle-ci avait été maintenue comme un au-revoir après ce nouveau coup dur pour le FCSM, désormais grandement menacé de déposer le dépôt de bilan.

Yeux rougis, gorges serrées...

Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur du club, a indiqué renoncer à reprendre le FC Sochaux après avoir monté en urgence un dossier de la dernière chance pour maintenir le club en Ligue 2. En vain. Dans un communiqué, il a indiqué que ce projet n’était pas viable hors de la Ligue 2. Pour le moment relégué National 1, le club, menacé de faillite, pourrait repartir bien plus bas au niveau amateur. Alors, plusieurs fidèles se sont rendus au stade pour assister à la séance dirigée par l’entraîneur Oswald Tanchot.

Il y régnait un climat pesant, marqué par le mutisme des témoins de la possible dernière séance de joueurs sochaliens à Bonal avant très longtemps. Difficile de ne pas remarquer les yeux rougis sur les visages et les gorges serrées dans les conversations sur le bord du terrain ou dans les tribunes.

Interrogé par L’Est Républicain, Stéphane Veaux, speaker du stade Bonal depuis 17 ans, illustre le grand désarroi des amoureux de ce club historique du football français, presque centenaire (créé en 1928) et double champion de France (1935, 1938). Il ressent "de la tristesse, du dégoût, de la colère". "Je pense aux supporters et aux collègues, poursuit-il. C’est le patrimoine, un pan de l’histoire qui s’en va. (…) Ça fait chier parce que c’est 17 ans de ma vie et ce n’est rien comparé aux 95 ans du club."

Le Top de l'After Foot : Le CNOSF rejette la requête du FC Sochaux, quel avenir pour le club désormais ? – 01/08 23:11

Il promet qu’il prendra désormais place dans les tribunes pour suivre les matchs du club, peu importe la division dans laquelle il évolue. "C’est beau, c’est digne", lâche-t-il en jetant un regard vers les joueurs à l’entraînement avant de s’en aller, incapable de prononcer un mot supplémentaire, étranglé par l’émotion. En fin de séance, les joueurs ont joué avec quelques enfants alors qu’Oswald Tanchot, l’entraîneur, a pris le temps d’échanger avec le public, la voix vacillante. Comme un symbole, les supporters ont pris place sur le terrain à l’issue de la séance comme pour rappeler qu’ils sont, avec les salariés, les principales victimes de la mauvaise gestion des actionnaires et de la sentence des juridictions.