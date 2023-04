Nice-Bâle: le groupe des Aiglons, avec le retour important de Nicolas Pépé

Nicolas Pépé, qui n’a joué que quatre rencontres depuis le 15 janvier dernier à cause de soucis à un genou, est présent dans le groupe retenu par Didier Digard pour accueillir le FC Bâle ce jeudi soir en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence (21h).

Retour capital pour un match crucial. Nicolas Pépé, à l’infirmerie lors des deux dernières rencontres disputées par l’OGC Nice, est présent dans le groupe retenu par Didier Digard pour affronter le FC Bâle en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir (21h, 2-2 au match aller).

Ndayishimiye et Ramsey également de retour

Entre mi-janvier et mi-mars, l’ancien attaquant d’Arsenal a été écarté environ deux mois des terrains à cause d'une tendinite au genou. Après son retour, le 16 mars dernier, il n'avait disputé que quatre matchs (le 8e de finale retour contre le Sheriff Tiraspol, Lorient, Angers et PSG) avant de ressentir de nouveau des douleurs au genou.

Préservés contre Brest le week-end dernier en Ligue 1 (défaite 1-0), Youssouf Ndayishimiye et Aaron Ramsey sont également tous les deux présents pour cette rencontre, à l’issue de laquelle le Gym peut atteindre pour la première fois de son histoire une demi-finale européenne. Les absents de longue durée, Viti, Lotomba, Atal, Beka Beka et Diop, ne font quant à eux pas leur retour pour ce match couperet.

Le groupe de Nice pour la récepetion du FC Bâle:

Gardiens : Boulhendi, Bulka, Schmeichel

Défenseurs : Amraoui, Bard, Bryan, Dante, Louchet, Mendy, Nahounou, Todibo

Milieux de terrain : Belahyane, Boudaoui, Ndayishimiye, Ramsey, Rosario, Thuram

Attaquants : Bouanani, Brahimi, Laborde, Moffi, Pepe