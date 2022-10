Nice: les supporters interdits de déplacement pour un match... de 5e division

Les supporters de l'OGC Nice sont interdits de déplacement au stade Pierre-de-Coubertin à Cannes, ce samedi, où l'équipe réserve des Aiglons dispute son derby dans le cadre de la 4e journée de National 3.

Déjà interdits de déplacement au Parc des Princes pour l'affiche de la 9e journée de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain, ce samedi soir (21h), les supporters de l'OGC Nice n'ont pas le droit non plus ce même jour de se rendre au stade Pierre-de-Coubertin à Cannes. Un arrêté préfectoral a été publié pour le match de National 3 (5e division) entre l'AS Cannes et l'équipe réserve de l'OGC Nice (18h).

L'arrêté justifié par "les très violents incidents entre les deux clubs"

De 15h à 22h ce samedi, "il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du club de l'OGC Nice ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Pierre de Coubertin à Cannes et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes : avenue Pierre de Coubertin, avenue Pierre Poesie, avenue Francis Tonner".

La préfecture des Alpes-Maritimes justifie cette mesure par "les très violents incidents s'étant produits lors des précédentes rencontres entre les deux clubs ou à l'occasion de leurs déplacements".

En National 3, l'OGC Nice II pointe à la 10e place du classement après trois matchs disputés (une victoire, deux défaites). L'AS Cannes se trouve sur le podium, avec sept points.