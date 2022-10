PSG – Nice : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, assistez au choc événement de cette neuvième journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Niçois vont affronter le PSG au Parc des Princes. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Nice !

Les tenants du titre ont débuté cette nouvelle saison par 7 victoires et un 1 match nul. Les hommes de Christophe Galtier sont donc premiers du classement avec 22 points, devant Marseille (20 points). Toutefois, Lionel Messi, malade, est incertain pour le match.

En face, les Aiglons peuvent compter sur le gardien danois Kasper Schmeichel. En effet, l’international a brillé lors du match Danemark – France, en remportant le duel contre Kylian Mbappé. Le Gym va tout faire pour quitter la treizième place et accéder à la première partie du tableau. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Nice !

Regardez le match PSG – Nice ce week-end !

Le match PSG – Nice est diffusé en direct ce samedi 1er octobre sur la chaîne CANAL+ SPORT 360 à partir de 21 heures. Vous retrouvez les contenus exclusifs CANAL+ via l’offre d’abonnement CANAL+ au prix de 20, 99 euros par mois pendant douze mois, avant un passage à 24, 99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois. Si vous avez moins de 26 ans, vous profitez d’une réduction de – 50 % sur l’offre sans engagement, alors au prix de 12, 49 euros par mois. Ainsi, vous bénéficiez immédiatement de l’ensemble des contenus disponibles sur les chaînes CANAL+, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ SÉRIES, CANAL+ DOCS et CANAL+ KIDS. En direct ou en replay, vous choisissez le support qui vous convient le mieux ! Vous retrouvez alors des documentaires adaptés à tous les âges, mais aussi des séries originales et événements ainsi que les films du box-office.

