Norvège: une statue d'Haaland, destinée à une oeuvre caritative, a été volée

Transféré cet été à Manchester City, Erling Haaland a eu le droit à sa statue, en Norvège. Mauvaise nouvelle, cette dernière, destinée à être vendue pour financer un hôpital, a été dérobée.

C'est une bien mauvaise surprise qu'ont eu les habitants de Bryne, ville natale d'Erling Haaland en Norvège, ce mercredi. Une sculpture en bois de trois mètres et 600 kg, représentant le "cyborg", a disparu, rapporte Sky Germany. "Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve", a déclaré le propriétaire Tore Sivertsen dans un entretien avec le journal local Jaerbladet.

Le motif de ce vol serait totalement improbable. Le propriétaire de l'oeuvre d'art a révélé que le brigand l'a appelé pour lui expliquer qu'il avait volé cette statue parce qu'il la trouvait moche. Sauf que l'oeuvre était destinée à être vendue aux enchères pour financer la construction d'un hôpital en Tanzanie.

Tore Sivertsen a déclaré au tabloïd britannique The Sun : "Certains se sont plaints que la statue était trop laide", mais il est néanmoins "choqué que quelqu'un ait décidé de la voler". Il a accepté que la sculpture "ne soit pas du goût de tout le monde" et a souligné qu'elle était "plus une œuvre d'art qu'une représentation réaliste d'Erling Haaland".