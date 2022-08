Manchester City: Haaland espère être comme Benzema à 34 ans

Dans un entretien à FourFourTwo, Erling Haaland salue la forme de Karim Benzema à 34 ans. Un exemple que le Norvégien souhaite suivre pour sa propre carrière.

Dans une dizaine d'années, Erling Haaland espère être comme Karim Benzema. À l'occasion d'une interview pour le magazine FourFourTwo, l'attaquant norvégien, aujourd'hui âgé de 22 ans, a dit espérer être aussi fort que l'international français dans les dernières années de sa carrière.

"Soudain, il est devenu un joueur encore meilleur"

"Il faut toujours apprendre, se développer. On ne peut jamais cesser de chercher de nouvelles façons de s'améliorer. Regardez Karim Benzema au Real Madrid. Il a 34 ans aujourd'hui et, soudain, il est devenu un joueur encore meilleur ces deux dernières années. C'est extraordinaire. Je veux constamment faire cela", a déclaré l'avant-centre de Manchester City.

Karim Benzema a marqué 26 buts et délivré 9 passes décisives depuis janvier, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Ce qui fait de lui le troisième joueur le plus décisif au sein du top 5 européen en 2022.

Erling Haaland, qui en est à 13 buts et 4 passes décisives sur la même période, a profité de cette interview pour expliquer vouloir en quelque sorte réhabiliter le profil de pur avant-centre, bien souvent délaissé au profit d'attaquants plus complets: "Je regardais beaucoup la Premier League avant d'y arriver. Ces dernières années, les grands n°9 sont devenus de plus en plus rares. Mais c'est pourquoi c'est encore mieux d'en être un maintenant!"