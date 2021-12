OL: "L'objectif n'est pas de terminer 13e", le coup de pression d'Aulas à Bosz

Dans un entretien accordé à l'Equipe ce mercredi, le président de l'OL Jean-Michel Aulas en a profité pour préciser les ambitions de son club. Une manière de rappeler son entraîneur, Peter Bosz, à ses obligations.

Jean-Michel Aulas ne compte certainement pas voir son OL - actuellement 13e - boucler l'exercice 2021-2022 en Ligue 1 dans la deuxième moitié du tableau. Dans un entretien accordé au quotidien l'Equipe ce mercredi, "JMA" a été d'abord interrogé sur le prochain départ de son directeur sportif, Juninho. Un départ qui crée des remous en interne et place le club rhodanien dans une situation complexe à l'amorce de la deuxième moitié du championnat. Puis le président lyonnais s'est confié sur son entraîneur, Peter Bosz, dont les résultats tardent à venir.

"On va revenir sur le podium, avec Peter Bosz"

"On ira au bout de nos idées avec lui", commence par rappeler le dirigeant, pour justifier son choix après le casting effectué l'été dernier pour succéder à Rudi Garcia. "Il sait parfaitement mettre en oeuvre une politique ambitieuse pour le groupe professionnel en relation avec notre force, c'est-à-dire une académie surpuissante. Donc on va y arriver", confie-t-il, visiblement confiant sur la remontée au classement de son équipe, qui reste sur trois matchs sans victoire en Ligue 1.

Jean-Michel Aulas précise ensuite, toutefois, que son maintien en poste est conditionné à des performances similaires en championnat et en coupe d'Europe, où l'OL a presque fait un carton plein en remportant cinq de ses six rencontres de la phase de groupes. "L'objectif n'est pas de terminer 13e, mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. On a une bonne équipe et un bon coach prêt à travailler en relation avec l'Académie (...) Donc j'ai la conviction qu'on va se redresser. On va revenir sur le podium, avec Peter Bosz. Je peux me tromper, mais on travaille sur cette hypothèse-là."

Une marque de confiance que le technicien néerlandais devra satisfaire dès vendredi en Coupe de France face au Paris FC (21h) mais, surtout, à l'occasion du dernier match de l'année 2021 des Gones au Groupama Stadium, le 22 décembre prochain contre le 18e de Ligue 1, le FC Metz. Car une contre-performance contre les Grenats à domicile pourrait faire revenir le président de l'OL sur ses belles paroles adressées à l'entraîneur de son équipe première...