Villarreal: le csc gag de Mandi qui coûte la victoire face à l’Atlético

L’Atlético a arraché le match nul ce dimanche contre Villarreal (2-2) lors du choc de la troisième journée de Liga. Le tout grâce à un but contre son camp improbable d’Aïssa Mandi dans le temps additionnel.

Ruben Aguilar se sentira peut-être un peu moins seul après ses deux buts marqués contre son camp en deux matchs avec l’AS Monaco. A l’image du latéral monégasque, Aïssa Mandi s’est également tristement illustré ce dimanche à l’occasion du choc de Liga entre l’Atlético de Madrid et Villarreal (2-2).

Alors que les Andalous filaient vers une victoire de prestige sur le terrain du champion en titre, l’international algérien a trompé son gardien Geronimo Rulli sur l’un des derniers ballons de la rencontre. D'une banale remise de la tête, l’ancien du Betis Séville a surpris son coéquipier et marqué de l’extérieur de la surface.

Emery: "Une faute de communication"

En course vers sa première victoire de la saison en championnat, Villarreal a finalement concédé l’égalisation à la 95e minute de ce duel face aux Colchoneros. Terrible pour les protégés d’Unai Emery qui malgré la déception a simplement voulu y voir "une action malchanceuse liée à une faute de communication" entre Mandi et Rulli.

>> La Liga est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Formé à Reims et exilé en Liga depuis 2016, Aïssa Mandi s’y est forgé une belle réputation du côté du Betis. Arrivé libre cet été à Villarreal, le défenseur de 29 ans aurait probablement rêvé d’une meilleure performance pour son premier match de la saison contre un prétendant au titre. Tant pis pour le club andalou et tant mieux pour l’Atlético. Avec ce nul, le groupe dirigé par Diego Simeone reste à égalité de points avec ses rivaux du Barça et du Real.