Pays-Bas: de retour de blessure, Robben très ému après avoir été décisif

Trop souvent éloigné des terrains en raison de blessures cette saison, avec son club formateur, Arjen Robben a donné deux passes lors du succès de Groningen, ce dimanche. Un soulagement pour le vétéran de 37 ans.

Arjen Robben (37 ans) a retrouvé le sourire, lui qui confiait ses doutes sur son avenir en décembre, en raison des multiples blessures qui l’ont empêché d’exprimer sa passion sur le terrain, depuis qu’il est retourné dans son club formateur de Groningue (après un an de retraite, qui n’en était pas une, finalement).

De retour de blessure en avril, après six mois sans jouer, l’ex-international du Bayern Munich (2009-2019) a délivré deux passes décisives et participé au large succès (4-0) des siens contre le FC Emmen en championnat, profitant pleinement de sa première titularisation de la saison pour exprimer toutes ses qualités.

Des qualités qui ont fait de lui l’un des piliers du Bayern Munich des années 2010, avec Javi Martinez, Franck Ribéry, Bastian Schweinsteiger, ou encore Philippe Lahm. Groningen est septième du championnat néerlandais de première division (Eredivisie).

Robben ne dit pas non à une saison supplémentaire

Arjen Robben n’avait plus été décisif depuis un but qu’il avait justement inscrit avec le Bayern Munich pour sa dernière sortie avec le club bavarois, contre l’Eintracht Francfort. C’était le 18 mai 2019, il y a une éternité. Et on a pu sentir après la rencontre que l’attente fut longue, et qu’elle lui pesait, car le joueur a craqué au micro du diffuseur de la rencontre.

"C'est pour ça qu'on le fait, je voulais vraiment ça, a-t-il savouré. C'était la récompense ultime pour moi. Pour avoir travaillé dur, être revenu, avoir aidé le club. Je suis heureux", a déclaré un Robben radieux et en pleine forme au micro de Nos. Pour la première fois de sa vie, il a également joué au football sur du gazon artificiel. "Je ne m'étais encore jamais entraîné sur ce terrain. En début de saison, je voulais probablement faire l'impasse sur ce match, mais on est si près de la fin. Alors vous voulez être là, même si cela avait été dans la rue."

Un Robben de ce niveau est-il susceptible de prolonger le plaisir une année supplémentaire ? Le joueur, en fin de contrat le 30 juin, ne ferme pas la porte à une prolongation: "Je vais prendre une décision à ce sujet lorsque la saison sera terminée. Maintenant, c'est facile, si vous êtes dans un flux. Mais j'ai aussi été dans un état d'esprit différent pendant longtemps. C’est moins agréable.”