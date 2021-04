Pays-Bas: six mois après sa blessure, Arjen Robben a rejoué

Sorti de sa retraite l'été dernier après une saison loin du football, Arjen Robben a effectué son retour à la compétition ce dimanche. Apparu lors de deux rencontres en début de saison, le joueur de Groningue s'était blessé au mollet en octobre dernier. Le Néerlandais n'exclut pas l'idée de prolonger une saison de plus.

Un nouveau come-back pour Arjen Robben. Dans un premier temps à la retraite en juillet 2019 après une décennie à porter les couleurs du Bayern Munich, le dribbleur néerlandais avait signé son retour l'été dernier, retrouvant son club formateur de Groningue.

"Peut-être ma rééducation la plus difficile de toutes"

Jusqu'ici, Arjen Robben n'avait participé qu'à deux rencontres de championnat en raison de plusieurs blessures, dont la dernière en date au mollet l'a éloigné des terrains pendant plus de 6 mois. A 37 ans, l'international néerlandais est revenu dimanche pour un derby face au SC Heerenveen, où il est entré en jeu à la 78e minute.

Malgré l'entrée en jeu de Robben, le club de Groningue a perdu le derby (2-1). "J'ai parcouru un long chemin. J'ai fait pas mal de rééducation, mais c'était peut-être la plus difficile de toutes, a confié le joueur après la rencontre. Mais j'ai quand même réussi. Ce match, c'était un bonus, une sorte de récompense. Il y a certainement eu des moments où je me suis dit: 'est-ce que cela a encore du sens?'. Mais il y a toujours quelque chose en toi. Abandonner n'est pas dans mon dictionnaire. Je voulais tellement revenir sur le terrain et j'ai réussi maintenant."

Arjen Robben ne sait pas encore s'il sera toujours un joueur professionnel la saison prochaine, alors que son contrat expire en juin prochain. "Je ne sais pas si ma femme en est si heureuse. Voyons d'abord comment se déroulent les semaines à venir, a confié Robben sur la suite de sa carrière. Je suis honnête et réaliste. Ce n'est pas encore génial concernant ma condition physique." En attendant à 37 ans et 78 jours, il est devenu ce dimanche le deuxième joueur de champ le plus âgé à disputer un match d'Eredivisie, le championnat néerlandais.