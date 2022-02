Benfica-Ajax: csc, 11e but en Ligue des champions... les trois minutes folles d'Haller

Sur la pelouse du Benfica Lisbonne, Sébastien Haller a vécu une première demi-heure très mouvementée ce mercredi soir en 8e de finale aller de Ligue des champions. L'attaquant de l'Ajax Amsterdam a d'abord trompé son propre gardien... avant d'inscrire son 11e but dans la compétition trois minutes plus tard.

Il est dans tous les coups, les bons... comme les mauvais. Element central de la réussite de l'Ajax Amsterdam, première de son groupe de Ligue des champions avec six victoires en six matchs cet automne, Sébastien Haller s'est une nouvelle fois illustré ce mercredi soir à l'occasion du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne.

Dès la 26e minute, l'international ivoirien a d'abord été malheureux en permettant aux Portugais d'ouvrir le score. Sur un centre fort de Vertonghen, le natif de Ris-Orangis a malencontreusement dévié le ballon du bout du pied dans ses propres cages et mis les siens dans une mauvaise posture, permettant au Benfica d'égaliser après l'ouverture du score de Tadic.

Tout proche d'un 12e but

Mais l'ancien buteur de l'AJ Auxerre s'est vite rattrapé. Trois minutes plus tard, il est présent dans la surface portugaise pour dévier un ballon au premier poteau. Le cuir est d'abord repoussé par le portier lisboète, Odysseas Vlachodimos, mais Haller marque dans un second temps et redonne l'avantage aux Néerlandais.

Comme à son habitude froid comme une lame dans la zone de vérité, il inscrit tout simplement son 11e but de la saison en Ligue des champions, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition. Juste avant la pause, il aurait même pu faire passer son compteur à 12. Mais, alors que la frappe d'Alvarez heurte le poteau et lui revient dans les pieds à bout portant, il est surpris et n'arrive pas à trouver le cadre dans un but grand ouvert.