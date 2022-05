Pays-Bas: le vibrant hommage de Twente à Jody Lukoki, décédé tragiquement

Endeuillé par le décès de son ancien joueur Jody Lukoki, Twente lui a rendu hommage lors de la réception de Groningen (3-0). Lors de l'avant-match, les anciens coéquipiers de Lukoki ont chacun déposé une fleur dans un vase, en compagnie du fils du défunt.

L’émotion était palpable au De Grolsch Veste, antre de Twente. Moins d’une semaine après le décès de Jody Lukoki, les “Tukkers” ont rendu un vibrant hommage mardi à leur ancien coéquipier. Accompagnés de du fils de Lukoki inconsolable, les joueurs de Twente ont tour à tour déposé une fleur dans un vase situé au milieu du terrain, à côté un portrait de Jody Lukoki et son fils. Les supporters de Twente ont ensuite pris le relais en entonnant un “You’ll never walk alone” à cappella, faisant vibrer l’enceinte néerlandaise.

Une fois le match débuté, Jody Lukoki était toujours à l’esprit des protagonistes. Après avoir ouvert le score à la 29e minute pour Twente, Vaclav Cerny s’est précitipé vers le banc pour célébrer le but avec les siens et brandir un maillot frappé du nom de Lukoki.

Etant un ancien joueur d'Amsterdam, Lukoki a également été honoré par une minute de silence à la Cruyff Arena de l'Ajax lors du match du titre contre Heerenveen (5-0).

Après ce but de Cerny, deux autres suivront offrant ainsi la victoire aux locaux et leur assurant la 4e place au classement, synonyme de qualification européenne. Une première depuis la saison 2014/2015. La tristesse du début de match a rapidement laissé sa place aux effusions de joie des supporters et à l’émotion des joueurs sur la pelouse. Les supporters rejoindront d’ailleurs les acteurs sur le pré.

Les circonstances autour de la mort de Lukoki restent floues pour le moment. Certains médias néerlandais évoquent un opération chirurgicale qui aurait mal tourné tandis que Parool, autre média batave, parle d’une réunion de famille qui aurait viré au drame.