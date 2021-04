Pédocriminalité: Podolski réclame plus de sévérité contre Metzelder

Lukas Podolski, ancien coéquipier de Christoph Metzelder en sélection allemande, juge bien trop clémente la sentence prononcée à l’encontre du défenseur retraité, condamné jeudi à dix mois de prison avec sursis pour la diffusion d’images pédopornographiques.

Jeudi à Düsseldorf, l’ex-international allemand Christoph Metzelder avait été condamné à dix mois de prison avec sursis pour la diffusion d’images pédopornographiques, qu’il avait avouée lors de son procès. Son ancien coéquipier en sélection entre 2004 et 2008, Lukas Podolski, avait d’abord tweeté quelques heures après sa condamnation un "Dégoûtant !" sans équivoque.

Mais l’offensif de 35 ans, qui joue encore au foot en Turquie pour le club d’Antalyaspor, s’est par la suite exprimé plus longuement sur ce verdict, qu’il juge bien trop clément au vu des faits. "La punition ne rend pas justice. Je ne comprends pas la sentence de dix mois de probation, a-t-il regretté à Bild. Une telle chose devrait être punie plus sévèrement. Même un aveu partiel ne devrait pas suffire lorsqu'il s'agit de pédopornographie."

"Quiconque s'attaque à des enfants doit être puni dans toute la mesure de la loi"

Metzelder, 40 ans, avait dès le premier jour de son procès reconnu avoir envoyé en 2019 des fichiers pornographiques concernant des fillettes et jeunes filles via la messagerie WhatsApp à plusieurs femmes – dont une ex-compagne, qui l'avait dénoncé. "Il n'y a pas d'effet dissuasif. Quiconque s'attaque à des enfants doit être puni dans toute la mesure de la loi, poursuit le joueur passé par le Bayern Munich ou Arsenal. De cette façon, il n’y aura plus d'enfants en danger. Il en sera de même pour leurs parents et leurs familles."

Le procès devait initialement durer jusqu'à début mai mais les aveux de Metzelder avaient ouvert la voie à cette condamnation. Quelque 297 fichiers à contenu sexuel mettant en scène des enfants ou adolescents avaient été trouvés sur son téléphone portable au cours de l'enquête.