Pierre Ménès en garde à vue: "Ce dossier est scandaleux", dénonce son avocat

L'avocat de Pierre Ménès, Me Arash Derambarsh, réclame le classement sans suite de l'enquête ouverte pour agression sexuelle. "Il n'y a strictement aucun élément matériel" contre l'ancien chroniqueur de Canal+, assure-t-il.

"On est dans ce que j'appelle une fable, la fabrique d'un coupable", a dénoncé Me Arash Derambarsh. À la suite du placement en garde à vue de son client Pierre Ménès, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 20 novembre pour agression sexuelle, l'avocat estime au micro de BFMTV que la présomption d'innocence est "bafouée" avec "ce dossier qui est clairement scandaleux".

"Je rappelle qu'il y a zéro plainte, zéro photo, zéro vidéo, zéro témoignage. Il n'y a strictement aucun élément matériel et le début du commencement d'un élément de preuve pouvant engager la responsabilité pénale de M. Menès. Mais il faut quand même qu'il y ait un battage médiatique pour le traîner dans la boue", dénonce jeudi l'avocat de l'ancien chroniqueur vedette de Canal+.

Pierre Ménès a été entendu jeudi matin, à la demande du parquet de Paris, par les enquêteurs du 1er district de police judiciaire (1er DPJ). L'enquête est la conséquence d'un signalement fait le 20 novembre par une hôtesse du Parc des Princes, en marge du match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Sans porter plainte, la jeune femme a affirmé que l'homme de 58 ans lui avait touché la poitrine dans la loge du stade.

"Qui a intérêt à salir mon client?"

"Il n'y a strictement rien, balaie Me Arash Derambarsh. M. Ménès, le 20 novembre, est venu voir le match PSG-Nantes avec des amis. Il a toujours été avec quelqu'un, il a toujours été encadré, accompagné, assisté. Et on essaie de le mettre dans une histoire, où il n'a strictement rien à voir et rien fait. Il n'a strictement rien fait. Il n'y a même pas de plainte. À un moment donné, je me pose la question: qui a intérêt à salir mon client?"

"Lui sait ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas commis ces actes. [...] Mon client a évidemment déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse contre X. Si le parquet persévère dans cette aberration juridique, où on doit mettre quelqu'un en garde à vue alors qu'il n'y a strictement aucun élément matériel, [...] nous réitèrerons une nouvelle plainte. Mon client aujourd'hui a un grave préjudice moral, familial, professionnel", affirme aussi l'avocat, réclamant un "classement sans suite" de cette affaire.