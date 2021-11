PSG-Nantes: Paris fait le job avant City, Messi enfin buteur en Ligue 1

Grâce notamment au premier but de Lionel Messi en Ligue 1, le PSG s’est imposé 3-1 face au FC Nantes samedi au Parc des Princes lors de la 14e journée. De bon augure avant d’affronter Manchester City mercredi en Ligue des champions même si les Parisiens, réduits à dix après l’expulsion de Keylor Navas, ont souvent été à la peine en 2eme période.

Le PSG s’en contentera largement. A quatre jours de son rendez-vous capital en Ligue des champions face à Manchester City mercredi soir à l’Etihad Stadium (en direct sur RMC Sport1), les Parisiens ont assuré l’essentiel face au FC Nantes, c’est-à-dire la victoire. Le Paris Saint-Germain s’est imposé 3-1 grâce à un but de Kylian Mbappé après seulement une minute et 41 secondes de jeu, un improbable "csc" de Dennis Appiah en fin de rencontre (81e) et au premier but en Ligue 1 de Lionel Messi (85e). Il aura donc fallu attendre sa 6eme apparition dans le championnat de France pour voir le sextuple Ballon d’or faire trembler les filets en L1.

Avec ce succès heureux, le Paris Saint-Germain consolide sa place en tête du classement avec 13 points d’avance sur Lens qui se déplacera à Brest dimanche à 13h. Trois points bienvenus au vu de la 2e période que les Parisiens ont terminé à dix après l’expulsion de Keylor Navas, auteur d’une sortie dangereuse sur Ludovic Blas.

Le but le plus rapide de la carrière de Mbappé

Il ne fallait pas arriver en retard au Parc des Princes. D’abord parce que le Virage Auteuil a fêté son 30eme anniversaire avec un sublime tifo déployé avant l’entrée des 22 joueurs. Ensuite parce que Kylian Mbappé a fait trembler les filets après 1’41 secondes de jeu. Le but le plus rapide du crack parisien n’est pas le plus beau mais il a placé les Parisiens dans une position confortable face aux Nantais. Sur la trajectoire d’un tir lointain de Leandro Paredes, le champion du monde a dévié le ballon, avec réussite, dans le but d’Alban Lafont (2e).

La suite est une domination longtemps stérile des Parisiens, Lionel Messi (18e), Kylian Mbappé (23e) et Neymar (29eme) buttant à chaque fois sur le gardien de but des Canaris, étincelant au Parc. Rageant pour l’Argentin qui s’est aussi distingué avec une discussion animée avec Hakimi après avoir perdu le ballon.

Navas expulsé, Messi débloque enfin son compteur en L1

Après la pause, Kalifa Coulibaly donne à deux reprises des sueurs froides aux Parisiens. Thilo Kehrer sauve son camp d’un gros tacle devant Randal Kolo Muani (54e). Un avertissement avant un carton rouge écopé par Keylor Navas, auteur d’une sortie dangereuse sur Ludovic Blas. Le Costaricien expulsé, c’est Neymar qui laisse sa place à Sergio Rico (67e). A dix, le PSG finit par craquer sur une talonnade de Kolo Muani (76e).

Mais les joueurs de Mauricio Pochettino sont vernis cette saison. Cette fois ils sont sauvés par un étonnant but contre son camp de Dennis Appiah, le défenseur lobant son gardien (81e). Quelques minutes plus tard, Lionel Messi donne le coup de grâce. L'Argentin fixe la défense nantaise et se débrouille tout seul pour marquer, enfin, son premier but en Ligue 1 (85e). L’ancienne idole du Camp Nou est saluée par tous ses équipiers. Paris s’en sort bien mais devra montrer un tout autre visage à Manchester.