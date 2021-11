Platini se paye ceux qui ne jurent que par les statistiques dans le football

Dans une interview fleuve la revue de l'After, l'ancien numéro 10 des Bleus revient sur les dérives du football actuelle.

C'est une punchline qui lance parfaitement l'interview fleuve que Michel Platini a accordée à Gilbert Brisbois et Daniel Riolo pour le troisième numéro de la revue de l'After qui vient de paraître. "Ce sont ceux qui ont donné des émotions qui restent dans l'historie, pas ceux qui ont gagné. Cette phrase est bonne pour les journalistes d'aujourd'hui, qui ne jurent que par les statistiques. Quand tu ne sais pas parler d'autre chose, tu parles de statistiques."

Platini: "a quoi servent les stats?"

Et l'ancien maître à jouer de la Juventus et des Bleus de pointer une stat qu'il vient de lire: "le PSG est l'équipe de Ligue 1 qui court le moins et pourtant ils sont premiers du championnat. Donc à quoi servent les stats?" Et Même le pauvre Stéphane Guivarc'h prend une balle perdue quand la discussion dévie sur les expected goals. "Mais tu le vois bien que le mec a loupé des occasions, tu n'as pas besoin qu'on te le dise. En 1998, tu as bien vu toutes les occasions que Guivarc'h a loupées."

Au delà des chiffres, Michel Platini revient aussi sur son expérience dans les instances, sur la façon dont il a tenter de faire évoluer le football, et sur la façon dont le sport évolue depuis qu'il n'est plus aux commandes.