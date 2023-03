Pour l’ex-épouse de Daniel Alves, accusé de viol, le joueur brésilien est innocent

Dinorah Santana ne croit pas à la culpabilité de son ex-mari, qui fait face à de graves accusations de viol en Espagne, et pense qu'il sera bientôt libéré.

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, Daniel Alves est toujours incarcéré dans le complexe pénitentiaire de Brians 2 où il a reçu le visite de son ex-femme et mère de ses deux enfants, Dinorah Santana. La première épouse de l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain qui a également occupé à ses côtés le rôle d’agent est venue lui apporter son soutien. "Oui, moi et ses enfants croyons en son innocence", a-t-elle expliqué à la presse espagnole, affirmant qu'il sera, selon elle, bientôt libéré. Mais les ennuis judiciaires n'étaient pas l’objet de sa visite.

Une affaire "qui pèse lourdement sur la vie des enfants"

"Je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet parce que nous savons qu’il est innocent, cela ne fait aucun doute", a-t-elle estimé, soulignant au passage "qu’il va bien, qu’il est fort, qu’il tient bon". Très affectée par la situation de son ex-compagnon, selon El Periodico, Dinorah Santana a insisté à sa sortie de l’établissement pénitentiaire sur les difficultés que traversent les enfants du couple. "C'est une situation compliquée pour eux. Il faut aussi tenir compte du fait que Dani a une famille et des enfants et que, souvent, tout ce qui est dit n'est pas vrai, ce qui pèse lourdement sur la vie des enfants", a-t-elle déclaré.

Incarcéré depuis le 20 janvier, Daniel Alves a été maintenu en détention provisoire fin février, après que le tribunal a rejeté le recours intenté par ses avocats, mettant en avant le risque élevé de fuites, mais également les indices qui accablent l’ex-international brésilien. Alves est accusé par une jeune femme de l'avoir violée fin décembre dans les toilettes d'une discothèque à la mode de Barcelone. Un témoignage pris très au sérieux par la justice et les enquêteurs, d’autant plus que le footballeur a plusieurs fois changé de version. Après avoir initialement assuré ne pas connaître la jeune femme, Alves a fini par admettre avoir eu une relation sexuelle avec elle, affirmant qu'elle était consentie.

La jeune femme qui l’accuse a elle toujours maintenue sa version des accusations. Un procès devrait avoir lieu dans le courant de l’année. Daniel Alves risque jusqu’à dix ans de prison. Quelques heures après l'annonce de son inculpation, le club mexicain des Pumas avait annoncé qu'il mettait fin au contrat du joueur, prévu initialement pour durer jusqu'à juin 2023.