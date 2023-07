Premier League: le but de Moussa Diaby pour son premier match avec Aston Villa

Pour son premier match avec Aston Villa, l'international français Moussa Diaby a déjà inscrit un but pour aider son club à gagner contre Fulham (2-0), dans le cadre d'une rencontre amicale, qui s'est joué à Orlando.

A peine arrivé, et déjà décisif. Après son transfert à Aston Villa en provenance du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby n'a pas tardé à faire forte impression. L'international français est entré en jeu lors de la seconde période du match Aston Villa - Fulham, et a contribué à la victoire des Villans (2-0) avec un but inscrit à la 73e minute du match.

Moussa Diaby a choisi Aston Villa plutôt qu'Al-Nassr

Courtisé par Al-Nassr et Aston Villa, Moussa Diaby a préféré jouer sous les ordres d'Unai Emery pour la suite de sa carrière. Le coach espagnol est ravi de l'ajout du Français dans son effectif: "Pour nous, Moussa Diaby est un joueur que nous suivions depuis longtemps. Il va nous aider à améliorer notre niveau de jeu, [...] jouant parfois à droite, parfois en tant que n°10 et parfois en tant qu’ailier gauche. Nous sommes vraiment excités et sommes vraiment heureux avec lui."

L'attaquant français devrait jouer son second match avec Aston Villa dimanche, contre Brentford, toujours aux Etats-Unis, dans le cadre de la Premier League Summer Series.