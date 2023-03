Affaire Lineker: ce qu'il faut savoir sur la polémique qui bouleverse le foot anglais et la BBC

Présentateur de l'émission "Match of the Day" sur la BBC depuis 1999, Gary Lineker a été mis en retrait par la chaîne publique. En cause : une prise de position politique critiquant le gouvernement britannique. Cette mise à l'écart a eu un écho auprès des autres consultants de la chaîne, solidaires de l'ancien joueur, mais aussi de nombreux clubs de Premier League qui ont expliqué qu'ils ne répondront pas aux questions de la BBC.

Il suffit de jeter un oeil aux différents médias sportifs britanniques ce samedi pour comprendre à quel point, en l'espace de quelques heures, les récents propos de Gary Lineker ont mis le feu au foot anglais. L'ancien attaquant de Leicester, présent dans les tribunes du King Power Stadium cet après-midi lors de la défaite des Foxes contre Chelsea (1-3), a vu sa prise de position politique prendre une ampleur XXL. RMC Sport vous résume tout de l'affaire qui secoue jusqu'aux clubs de Premier League.

• Comment est née cette polémique ?

Tout est parti d’un simple tweet. Comparant le gouvernement britannique à celui de l’Allemagne des années 1930, à la suite de l'annonce d'un projet de loi visant à empêcher les migrants arrivant par la Manche de demander l'asile au Royaume-Uni, Gary Lineker a provoqué un séisme outre-Manche. Assumés par le principal intéressé, ces propos à l'encontre du gouvernement conservateur ont conduit la chaîne publique, la BBC, à prononcer la mise à l'écart vendredi du consultant vedette pour "infraction aux consignes", et cela jusqu'à ce qu'une position "claire" de la part de la chaîne sur son utilisation des réseaux sociaux soit trouvée

Depuis 1999, il est le présentateur de l'émission de football Match of the Day, qui traite du football anglais chaque samedi soir et est très célèbre en Grande-Bretagne. De plus, Gary Lineker a une grosse communauté sur les réseaux sociaux - il est notamment suivi par près de neuf millions d'internautes sur Twitter.

• Quelles ont été les réactions des autres consultants ?

Rapidement, d'autres consultants phares de la BBC ont apporté leur soutien à Lineker, à commencer par l'ancien attaquant d'Arsenal Ian Wright. "Tout le monde sait ce que Match Of The Day signifie pour moi, mais j’ai dit à la BBC que je ne ferai pas (l’émission) demain soir. Solidarité", a-t-il partagé sur ses réseaux sociaux. Idem pour la légende de Newcastle Alan Shearer ("J’ai informé la BBC que je ne serai pas à Match Of The Day demain soir").

Ce samedi soir, les trois têtes d’affiches de Match Of The Day ne seront donc pas à l’écran, pas plus que la joueuse anglaise Alex Scott, pressentie pour le remplacer avant de démentir également sur Twitter.

• Le gouvernement a-t-il répondu ?

Plusieurs acteurs politiques ont évoqué le sujet ces dernières heures, parmi lesquels le ministre des affaires étrangères, James Cleverly. En visite à Paris, il a déclaré que "certaines personnes cherchent désespérément à attirer l'attention en utilisant un langage profondément offensant et inapproprié à ce sujet (le projet de loi, ndlr). Je leur suggérerais gentiment de lire leurs livres d'histoire un peu plus attentivement. La simple vérité est que le Royaume-Uni est un pays accueillant et hospitalier"

• Les clubs de Premier League ont-ils pris position ?

Le football anglais a bel et bien affiché son soutien à l'homme de 62 ans. Les joueurs et dirigeants de 12 clubs de Premier League ont expliqué qu'ils ne répondraient pas aux questions de la BBC ce week-end. En conférence de presse ce samedi après la défaite de Liverpool sur la pelouse de Bournemouth (1-0), le manager des Reds, Jürgen Klopp s'est confié sur la polémique : "Si je comprends bien, il s'agit d'une opinion sur les droits de l'homme. Cela devrait être possible de le dire (...) je ne vois aucune raison pour laquelle ils (la BBC) demanderaient à quiconque de prendre du recul pour avoir dit cela."