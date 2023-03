Premier League: les joueurs et entraîneurs ne répondront pas à la BBC après l'affaire Lineker

En soutien à Gary Lineker, mis de côté de l'émission "Match of the Day" qu'il présente sur la BBC, les joueurs et dirigeants des douze clubs de Premier League qui joueront ce samedi ne répondront pas aux questions du média britannique. L'ancien attaquant paie ses critiques contre le gouvernement britannique sur sa politique migratoire.

Le football anglais affiche sa solidarité à Gary Lineker. Ancien joueur vedette, reconverti consultant (tout autant vedette), l'homme de 62 ans a été écarté de la BBC, où il officie, en raison de critiques contre le gouvernement, publiées sur ses réseaux sociaux. En soutien, les joueurs et dirigeants de Premier League ne répondront pas aux questions du média ce samedi.

En cause: après l'annonce d'un projet de loi visant à empêcher les migrants arrivant par la Manche de demande l'asile au Royaume-Uni, Gary Lineker a comparé le langage de son pays sur les réfugiés à celui de l'Allemagne des années 1930. Cette critique formulée par Lineker à l'encontre du gouvernement conservateur est depuis assumée par le principal intéressé malgré le tollé provoqué.

Mis en retrait, Gary Lineker peut compter sur le soutien de l'instance de la Premier League. Ce samedi, six matchs sont au programme mais aucun représentant des douze clubs engagés ne répondra aux questions de la célèbre émission "Match of the Day" (MOTD) de la BBC.

Pas de présentateur ni de consultant pour l'émission Match of the Day ce samedi

Pour la chaîne, le tweet de Lineker apparaît comme une "violation" de ses principes. "La BBC a décidé qu'il s'abstiendrait de présenter Match Of The Day jusqu'à ce que nous ayons une position claire et convenue sur son utilisation des réseaux sociaux", a indiqué un communiqué.

En soutien du "Mr Nice", d'autres consultants de MOTD ont annoncé eux qu'ils n'apparaîtront pas samedi à l'antenne à l'image d'Alan Shearer ou Ian Wright. En réaction, la BBC a informé qu'il n'y aura ni présentateur ni consultant pour son émission ce samedi en marge de la 27e journée de Premier League.

Le programme, diffusé depuis près de 60 ans sur la BBC et présentée par Lineker depuis 1999, traite du football anglais chaque samedi soir sur un ton qualifié de saillant.