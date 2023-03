La BBC en plein psychodrame après la mise à l’écart de Lineker et le boycott de ses consultants stars

Quelques heures après l’annonce de la mise en retrait de Gary Lineker de la célèbre émission Match of the Day sur la BBC, les autres consultants vedettes Ian Wright et Alan Shearer ont décidé à de faire boycotter le show en guise de soutien à l'ex-buteur des Three Lions. Un tweet de Lineker contre le gouvernement britannique avait provoqué la décision de la chaine de télévision anglaise.

Tout est parti d’un simple tweet. Comparant le gouvernement britannique à celui de l’Allemagne des années 1930, à la suite de l'annonce d'un projet de loi visant à empêcher les migrants arrivant par la Manche de demander l'asile au Royaume-Uni, Gary Lineker a provoqué un petit séisme outre-Manche. L’ancien attaquant anglais, consultant pour la BBC, a été écarté de son émission ce vendredi. La décision prise par la chaîne a été suivie par une mise en retrait de deux autres figures de Match Of The Day, Ian Wright et Alan Shaerer.

Lineker à la tête de l'émission depuis 1999

Le premier a rapidement communiqué après la nouvelle. "Tout le monde sait ce que Match Of The Day signifie pour moi, mais j’ai dit à la BBC que je ne ferai pas (l’émission) demain soir. Solidarité", écrit-il sur son compte Twitter. Suivi quelques minutes plus tard par l’ancienne gloire de Newcastle: "J’ai informé la BBC que je ne serai pas à Match Of The Day demain soir".

La décision a donc provoqué un soutien dans le monde du football anglais, à l’image de Gary Neville. "Quand tu affrontes les conservateurs et le système! Des gens horribles dont nous avons besoin sont partis", écrit-il en réponse à l'annonce de la mise en retrait de Lineker. Ce dernier avait dénoncé "une politique cruelle à destination des plus vulnérables, dans un langage qui n'est pas dissimilaire à celui utilisé par l'Allemagne dans les années 1930".

Ce samedi soir, les trois têtes d’affiches de Match Of The Day ne seront donc pas à l’écran, pas plus que la joueuse anglaise Alex Scott, pressentie pour le remplacer avant de démentir également sur Twitter. L’émission, diffusée depuis près de 60 ans sur la BBC et présentée par Lineker depuis 1999, traite du football anglais chaque samedi soir sur un ton qualifié de saillant.

"Nous considérions sa récente activité sur les réseaux sociaux comme une violation de nos directives"

Dan Walker, présentateur de Channel 5 News, révèle les échanges qu’il a eu avec l'ancien international. "Ils m'ont dit que je devais prendre du recul", aurait-il dit, dans des propos relayés par le Daily Mail. "Gary Lineker veut continuer à présenter Match Of The Day et ne s'excuse pas pour ce qu'il a dit, mais il a dit que c'était une décision de la BBC de le forcer à ne pas présenter le programme pour le moment", ajoute le journaliste.

"La BBC a eu de longues discussions avec Gary et son équipe ces derniers jours, indique un porte-parole de la chaîne, toujours retranscrit par le média anglais. Nous avons dit que nous considérions sa récente activité sur les réseaux sociaux comme une violation de nos directives. La BBC a décidé qu'il s'abstiendrait de présenter Match Of The Day jusqu'à ce que nous ayons une position claire et convenue sur son utilisation des réseaux sociaux."

Le ministre des affaires étrangères invite Lineker "à lire ses livres d'histoire un peu plus attentivement"

L’affaire s’est étendue à la sphère politique puisque parmi les différents acteurs qui ont évoqués le sujet, le ministre des affaires étrangères James Cleverly a eu quelques mots pour Lineker au cours de sa visite à Paris. "Certaines personnes cherchent désespérément à attirer l'attention en utilisant un langage profondément offensant et inapproprié à ce sujet, lâche-t-il. Je leur suggérerais gentiment de lire leurs livres d'histoire un peu plus attentivement. La simple vérité est que le Royaume-Uni est un pays accueillant et hospitalier".