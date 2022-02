Affaire Zouma: Adidas rompt son contrat avec l'international français

L'équipementier Adidas annonce avoir rompu son contrat de sponsoring avec Kurt Zouma, dans la tourmente pour avoir maltraité son chat dans une vidéo.

Les conséquences négatives s'accumulent pour Kurt Zouma. Après avoir été mis à l'amende par son club West Ham, pour avoir maltraité son chat dans une vidéo, le défenseur français de 27 ans est désormais lâché par son sponsor Adidas. Dans un communiqué, l'équipementier annonce mercredi: "Nous avons conclu notre enquête et pouvons confirmer que Kurt Zouma n'est plus un athlète sous contrat avec Adidas".

Avant Adidas, d'autres sponsors ont pris leurs distances. La compagnie d'assurance Vitality a suspendu un partenariat "bien-être" avec West Ham en se disant "extrêmement déçu par le manque de jugement" du club. "Experience Kissimmee", un lieu de villégiature en Floride, a de son côté qualifié de "navrante" la présence de Zouma sur le terrain et annoncé qu'il allait revoir ses liens financiers avec le club.

Zouma privé de ses chats

La polémique ne cesse d'enfler en Angleterre, où près de 200.000 personnes ont réclamé qu'il soit poursuivi. Dans un pays où un ménage sur trois possède un chien et un sur quatre a un chat, la vidéo révélée par le tabloïd The Sun a fait l'effet d'une bombe. L'opinion publique a été scandalisée de voir le joueur donner un coup de pied à son chat, lui jeter une chaussure et le gifler alors qu'il avait trouvé refuge dans les bras d'un enfant.

Peu après la diffusion de la vidéo, Zouma et le club s'étaient confondus en excuses, mais la titularisation du joueur le soir même, pour un match de championnat contre Watford, avait relancé de plus belle la polémique. L'international tricolore a été conspué durant tout le match par les supporters, y compris parfois de son équipe, et lorsqu'il s'est plaint de douleurs après une faute d'un adversaire, certains ont même chanté "voilà ce que ton chat ressent".

Au lendemain de cette rencontre, West Ham a annoncé avoir infligé une amende - "la plus lourde possible" - à son joueur. Une telle sanction correspond généralement à un retrait de deux semaines de salaire, soit environ 300.000 euros dans son cas. "Le joueur a immédiatement accepté l'amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux", après avoir "de son plein gré (remis) les deux chats de la famille à la RSPCA (la SPA locale, ndlr) pour qu'ils soient examinés", a plaidé la direction du club londonien.