La SPA dépose une plainte contre Zouma après la vidéo du chat maltraité

La Société protectrice des animaux a engagé une action en justice contre Kurt Zouma après la diffusion d’une vidéo dans laquelle le défenseur de West Ham maltraite son chat. Le président de l’association, Jacques-Charles Fombonne, réclame des sanctions contre le joueur de l’équipe de France.

Une nouvelle plainte contre Kurt Zouma. A l’image de plusieurs associations françaises, comme la Fondation 30 millions d’amis ou la Fondation Brigitte Bardot, la Société protectrice des animaux (SPA) a décidé d’engager une action en justice contre le défenseur de West Ham. Le joueur de l’équipe de France (11 sélections, 1 but) a provoqué l’indignation générale après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il maltraite son chat, en le frappant à plusieurs reprises.

La plainte de la SPA a été déposée mardi après-midi a révélé son président Jacques-Charles Fombonne sur BFMTV: "Nous avons un préjudice. Nous sommes une association reconnue d’utilité publique (depuis 1860, ndlr). Nous sommes engagés et notre devoir est de protéger les animaux. Il y a donc une atteinte à notre action (…) C’est absolument inadmissible. Les choses se sont passées en Angleterre mais chez nous, c’est un délit, qui est commis en présence d’un mineur. Zouma encourt quatre ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende. Mais ce qui est surtout inadmissible, c’est que ce n’est pas un coup en passant. Ce sont des coups réitérés. C’est quelque chose qui est assumé et qui en plus est diffusé."

"Quelqu’un qui shoote dans un chat n’a pas à avoir une licence sportive"

Sifflé par ses propres supporters lors du match entre West Ham et Watford, mardi en Premier League (1-0), le joueur de 27 ans est sous le feu des critiques depuis la révélation de ses agissements. Malgré le tollé, la justice britannique n'a pas encore ouvert d'enquête. "C’est un sportif, un joueur de foot. L’idole de jeunes filles et de jeunes garçons, qui suivent ses exploits, rappelle le président de la SPA. Quand on est un sportif, on se doit de respecter les valeurs du sport, c’est-à-dire le respect de soi-même et des autres. On doit être irréprochable parce qu’on est un modèle."

Jacques-Charles Fombonne réclame désormais des sanctions contre Kurt Zouma. En interpellant directement la Fédération française de football: "C’est quelqu’un qui porte atteinte à l’image du sport. Quelqu’un qui shoote dans un chat n’a pas à avoir une licence sportive. C’est également un très mauvais exemple pour la jeunesse. La jeunesse doit porter la cause de la protection animale. Il faut surtout que les sponsors se retirent des partenariats qu’ils ont avec lui. Et je pense que ça va se faire naturellement parce qu’aucune marque ne voudra associer son nom à cette personne. Et ça, ce sera la sanction la plus efficace".