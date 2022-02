Affaire Zouma: son frère Yoan mis à l'écart par son club après avoir filmé la vidéo du chat maltraité

Yoan Zouma, qui a tourné la vidéo dans laquelle son frère aîné Kurt frappe son chat, ne jouera plus pour son club de D5 anglaise en attendant les conclusions d'une enquête menée par la plus importante des associations de protection de la cause animale outre-Manche.

Kurt Zouma n’est pas le seul à être au cœur de la tempête. Son frère Yoan, qui a filmé la vidéo dans laquelle le défenseur des Bleus maltraite un chat, a été sanctionné par son club. Celui qui évolue en cinquième division anglaise, au sein du Dagenham & Redbridge FC, ne pourra plus jouer jusqu’à nouvel ordre. Il est mis à l’écart.

"Yoan a été contacté cette semaine par la RSPCA (la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la plus importante des associations de protection de la cause animale outre-Manche, ndlr) pour les aider dans leur enquête. Il coopère pleinement avec eux. Cependant, Dagenham & Redbridge FC tient à rappeler qu'il condamne toute forme de cruauté envers les animaux et comprend parfaitement la réaction de ses supporters. Le club a donc décidé que Yoan ne jouera plus aucun match jusqu’à la fin de l’enquête de la RSPCA. Toute autre mesure jugée nécessaire sera prise à la fin de l'enquête de la RSPCA", a annoncé son club ce jeudi dans un communiqué.

Il a présenté ses excuses

Âgé de 23 ans, Yoan Zouma est passé par Angers au début de sa carrière, avant de rejoindre l’Angleterre où il a évolué pour Bolton, Barrow ou encore Altrincham. Défenseur comme son aîné Kurt, il a rejoint le Dagenham & Redbridge FC en décembre dernier. Auteur de la vidéo qui fait scandale en France et en Angleterre, dans laquelle Kurt Zouma apparaît en train de frapper son chat, Yoan Zouma a depuis présenté ses excuses. "Je regrette profondément mon implication dans la vidéo qui a été largement diffusée et je m'excuse sans réserve, non seulement pour mes actions, mais aussi pour le bouleversement et la détresse que cela cause à tant de personnes. Je prends maintenant le temps de réfléchir à ce que j'ai fait, mais je souhaite assurer à tout le monde qu'il s'agissait d'un incident isolé et que je n'en suis pas fier", a-t-il réagi.

Son frère Kurt s’est également excusé : "Il n'y a pas d'excuses pour mon comportement, que je regrette sincèrement." Lâché par son sponsor Adidas, visé par plusieurs plaintes, le joueur de West Ham a écopé d’une amende de 300.000 euros de la part de son club. Cette polémique n’a toutefois pas empêché son entraîneur David Moyes de l’aligner mardi contre Watford (1-0) en Premier League. Reste à savoir s'il enchaînera dimanche sur le terrain de Leicester.