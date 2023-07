Amicam: Manchester United battu après des erreurs de Maguire et Lindelöf

Manchester United s'est incliné face au Borussia Dortmund (3-2), dimanche lors de sa tournée de pré-saison aux Etats-Unis. Les Mancuniens ont été plombés par leurs erreurs défensives.

Le Borussia Dortmund a puni dimanche en amical à Las Vegas les défaillances défensives de Manchester United (3-2), infligeant au club de premier League une défaite pour la dernière rencontre de sa tournée nord-américaine. Un but en seconde période du remplaçant de Dortmund Youssoufa Moukoko a fait la différence lors d'un match divertissant à l'Allegiant Stadium, l'enceinte de la franchise NFL des Las Vegas Raiders.

Le manager de United, Erik ten Hag, avait titularisé une équipe bis, laissant sur le banc des joueurs comme Marcus Rashford, Bruno Fernandes et la nouvelle recrue Mason Mount. Pourtant, le onze de départ improvisé de United a été plus qu'à la hauteur de Dortmund en première mi-temps, dominant pendant de longues périodes avant que le latéral portugais Diogo Dalot ne donne l'avantage aux Red Devils à la 24e minute d'une frappe lointaine.

Mais Dortmund a renversé la vapeur dans les dernières minutes de la première mi-temps, avec deux buts en une minute de l'attaquant international néerlandais Donyell Malen. Le premier est intervenu lorsque la défense de United n'a pas réussi à contenir l'offensive de Karim Adeyemi sur la droite. Malgré l'attention d'un groupe de défenseurs de United, l'avant-centre allemand parvenait à centrer pour Malen, qui marquait à bout portant.

Malen inscrivait son deuxième but une minute plus tard, profitant cette fois d'une erreur de la part de l'équipe adverse, le stoppeur mancunien Victor Lindelöf ayant perdu le ballon dans la surface en essayant de faire une passe en retrait. United a eu la chance de ne pas être mené 3-1 dans les premières minutes de la seconde mi-temps, lorsqu'une nouvelle erreur défensive, cette fois de Harry Maguire, a permis à Sebastien Haller de frapper au but.

André Onana, le nouveau gardien de United, s'interposait, puis regardait avec soulagement Adeyemi envoyer le ballon à côté alors que le but était vide. United est revenu au score à la 52e minute, lorsque l'attaquant brésilien Antony plaçait une frappe à ras de terre à l'intérieur de la surface après un dégagement raté de Mats Hummels, le vétéran de Dortmund.

Ten Hag a ensuite procédé à plusieurs changements à 30 minutes de la fin, Rashford apportant immédiatement une plus grande menace offensive. Mais c'est Dortmund qui a marqué le but décisif, Marco Reus s'étant ingénié à ouvrir la voie à Moukoko pour sceller la victoire.