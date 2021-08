Anderson, l'ex-joueur de Manchester United, risque la prison dans une affaire de détournement d'argent

Selon plusieurs médias brésiliens, Anderson, ancien milieu de terrain de Manchester United (2007-2015), risquerait jusqu'à dix ans de prison dans le cadre d'une affaire de détournement d'argent. Il nie les accusations.

Passé par plusieurs clubs européens dont Manchester United entre 2007 et 2015, où il a disputé 180 matchs, Anderson est dans le viseur de la justice de son pays, au Brésil. Le tribunal correctionnel de Porto Alegre aurait enregistré cette semaine une plainte du ministère public à l'encontre de l'ancien footballeur, âgé de 33 ans, selon le récit du média brésilien Globo.

Cinq millions d'euros auraient été détournés au total

Anderson et sept autres personnes sont sous le coup d'une enquête, pour des faits de vol aggravé, organisation criminelle, blanchiment de biens, de droits et d'objets de valeur. L'ex-milieu de terrain et ses partenaires seraient accusés d'avoir détourné de l'argent provenant d'une grande industrie et de la bourse brésilienne. Cinq millions d'euros auraient été détournés et blanchis via l'achat de crypto-monnaies.

L'appartement d'Anderson, à Porto Alegre, aurait été perquisitionné il y a plusieurs mois. Son avocat assure de son côté que son client est innocent. L'ancien joueur des Red Devils a confirmé qu'il avait investi dans les crypto-monnaies depuis 2019. Pour lui, sa société a vendu des bitcoins à l'une des personnes impliquées dans ce procès, mais il a prétendu ne pas savoir que l'argent provenait d'une source illégale.

"Anderson prouvera qu'il est une victime dans cette affaire, pas un participant", a déclaré Julio Cezar Coitinho, son avocat. "Les élements de preuve recueillis lors de l'enquête policière pour l'ouverture d'une instance pénale étaient suffisants", a pour sa part commenté le tribunal. Anderson, qui a pris sa retraite en 2020 après avoir également évolué pour la Fiorentina et Adana Demirspor en Turquie, risquerait jusqu'à 10 ans de prison dans cette affaire, selon Mundo Deportivo.