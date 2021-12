Angleterre: Sterling et Southgate défendent le genou à terre contre le racisme

Afin de lutter contre les discriminations, les joueurs de Premier League posent un genou à terre avec le poing levé. Une pratique que les Anglais ont rééditée lors de l’Euro 2021, ce qui avait valu quelques critiques. Au micro de la BBC, Raheem Sterling et Gareth Southgate ont défendu cette initiative.

Malgré la défaite en finale de l’Euro 2021 face à l’Italie, l’Angleterre a marqué les esprits dans la compétition, en éliminant notamment l’Allemagne. Mais aussi avec un autre geste: les Anglais se sont illustrés en posant souvent le genou à terre avec le poing levé, afin de symboliser leur lutte contre le racisme.

Cette pratique se fait régulièrement avant les matchs de Premier League. Au micro de la BBC, Raheem Sterling a répondu aux critiques que ce geste avait suscitées, notamment pendant la confrontation face à l’Autriche: "Dans l’ensemble, nous voulons continuer à mettre cela en évidence. Oui, il y a eu des moments où nous nous sommes assis et où nous nous sommes dit: "Est-ce que le message est toujours puissant?"

Egalement interrogé sur le sujet, le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, a donné son avis sur la question: "Nous étions unis sur notre façon de voir les choses et où nous pouvions envoyer un message aux jeunes qui regardent."

Southgate: "L’incident avec George Floyd m’a beaucoup éduqué"

L’attaquant de Manchester City a rappelé qu’il arrive aux joueurs d’être victimes de cris racistes. À l’image de ce qu’il s’est passé avec Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka, qui ont reçu beaucoup de messages discriminatoires après avoir raté leur tir au but en finale face aux Italiens: "Les joueurs sont parfois confrontés à certains de ces abus racistes."

L’entraîneur de la sélection a aussi précisé que le meurtre de l’afro-américain George Floyd par un policier, aux Etats-Unis, lui a permis de prendre plus conscience de ce qu’il peut se passer dans le monde: "Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites au cours des dernières années, y compris l’incident avec George Floyd, cela m’a beaucoup éduqué et je voulais représenter les joueurs de la meilleur façon possible."