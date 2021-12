France, Angleterre, Espagne, Belgique, toutes les dates du mercato d'hiver

Le mercato d'hiver ne débutera pas à la même date dans tous les championnats européens. La France, l'Angleterre et l'Allemagne ouvriront le bal, fermé ensuite par la Turquie et la Belgique au mois de février.

1er janvier: France, Angleterre, Allemagne

En Ligue 1, en Premier League et en Bundesliga, les clubs sont déjà sur le qui-vive. Ils seront les premiers des grands championnats à lancer le mercato hivernal, dès le 1er janvier. La situation actuelle, avec les cas de Covid qui se multiplient et le départ de certains joueurs à la CAN, qui débutera le 9 janvier au Cameroun, pourrait inciter les clubs à recruter pour gonfler leurs effectifs et palier à ces indisponibilités. Le mercato terminera pour ces championnats le 31 janvier à 23h59.

3 janvier: Espagne, Italie, Portugal

En Liga et en Série A, il faudra attendre quelques jours de plus pour pouvoir officialiser des arrivées. Ca n’a pas empêché certains de déjà faire des affaires, comme le Barça, qui a annoncé le recrutement de Ferran Torres, mardi. Mais l’attaquant espagnol, arrivé en provenance de Manchester City, ne pourra pas jouer le match du 2 janvier contre Majorque. Même fonctionnement au Portugal et en Italie, où Jérémie Boga a déjà signé à l’Atalanta.

Mais ouvrir après les autres ne veut pas dire pouvoir fermer plus tard et pour ces trois championnats, le marché se terminera le 31 janvier, comme pour la France, l’Angleterre et l’Allemagne.

A partir du 4 janvier: Belgique, Pays-Bas, Turquie, Suisse

D’autres championnats font le choix de démarrer leur mercato un peu plus tard. En Belgique et aux Pays-Bas, par exemple, le marché sera ouvert du 4 au 31 janvier. La Turquie (12 janvier-8 février) et la Suisse (16 janvier-15 février) sont parmi les pays européens avec le mercato le plus tardif et seront sans doute des options envisagées par certains joueurs début février, lorsque les clubs des grands championnats européens auront terminé leurs emplettes.