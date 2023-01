Angleterre: tous les joueurs de Bristol se rasent la tête pour soutenir un coéquipier atteint d'un cancer

Les joueurs de l’équipe anglaise des Bristol Rovers (D3) ont décidé de tous se raser la tête cette semaine afin de soutenir un partenaire malade du cancer. Leur entraîneur Joey Barton et le reste de son staff, ainsi que plusieurs dirigeants, les ont imités.

Le football réserve encore parfois quelques superbes moments de cohésion. Le club des Bristol Rovers, actuel neuvième de League One (D3) en Angleterre, l’a rappelé cette semaine. Tous les joueurs de l’équipe, accompagnés des membres du staff de Joey Barton et de plusieurs salariés du club ont ainsi réalisé un joli geste pour soutenir un de leur coéquipier.

Affecté par un cancer des os (l’ostéosarcome) diagnostiqué pendant l’été, Nick Anderton a mis sa carrière entre parenthèses pour se faire traiter. Afin de lui montrer leur soutien, tous ses coéquipiers se sont donc fait raser la tête lundi.

La cagnotte en ligne cartonne

Au gré de plusieurs publications partagées sur les réseaux sociaux, les joueurs et le staff des Rovers ont multiplié les messages de soutien pour l’infortuné défenseur de 26 ans. Tout sourire à leur arrivée chez un coiffeur de Bristol, il ne l’ont jamais quitté malgré les touffes de cheveux répandues au sol et les nombreux coups de tondeuse nécessaires.

Afin de le soutenir aussi sur le plan financier, les Bristol Rovers ont accompagné leur geste symbolique par la création d’une cagnotte en ligne pour laquelle les fonds récoltés seront versés à Nick Anderton et à sa famille. Le premier pallier envisagé (1.800 euros) a largement été dépassé avec déjà plus de 43.000€ réunis afin d’aider le latéral gauche.

"Le héros de la promotion des Bristol Rovers, Nick Anderton, a reçu un coup dévastateur cet été lorsqu'on lui a diagnostiqué une forme rare de cancer des os. Depuis qu'il a accepté la nouvelle, Nick a alors appris que le cancer s'était propagé et qu'il avait besoin d'une chimiothérapie, a indiqué le club anglais dans un message pour accompagner ce projet. Pour montrer leur soutien, les joueurs et le personnel des Bristol Rovers se rasent la tête le 16 janvier pour soutenir leur coéquipier bien-aimé Nick alors qu'il se bat contre l'ostéosarcome - et ils ont besoin de VOTRE aide!"