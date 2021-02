Angleterre: un but incroyable marqué d'une reprise du talon

Elisha Sam a marqué l'un des buts de l'année ce samedi lors d'un quart de finale de FA Trophy, compétition semi-professionnelle en Angleterre. L'attaquant de Notts County a signé une réalisation d'un geste acrobatique du talon.

Elisha Sam a très probablement inscrit le but du week-end sur les terrains de football. L'attaquant belge de Notts County a marqué ce samedi d'une incroyable reprise acrobatique du talon, dans une rencontre de FA Trophy, une compétition réservée aux équipes semi-professionnelles en Angleterre.

Auteur d'un doublé lors de la victoire de Notts County face à Oxford (3-1) dans ce quart de finale, Elisha Sam a donné la victoire aux siens. Avec style donc à la 72e minute où il a pivoté sur lui-même pour revisiter le coup du scorpion, à la réception d'un centre de l'un de ses coéquipiers.

Un geste qui n'a rien à envier à certains buts de Zlatan Ibrahimovic, à l'image un peu de celui inscrit avec le Suédois lors d'une rencontre avec le PSG face à Bastia. Le but de Sam, encore plus impressionnant, pourra certainement prétendre au prix Puskas en 2021, récompensant le plus beau but de l'année et décerné par la FIFA.

Notts County est une équipe de cinquième division anglaise, qui évolue en Conference Premier. Elisha Sam et ses coéquipiers pourront retrouver au prochain tour soit le club de Woking, l'AFC Hornchurch ou Hereford FC.