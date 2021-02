Inter-AC Milan: la phrase rageuse de Lukaku à Zlatan après le troisième but

Romelu Lukaku s'est laissé aller à une provocation après avoir inscrit le but du 3-0 dans le derby de la Madonnina face à l'AC Milan. Un message qui a sonné comme une provocation à l'égard de Zlatan Ibrahimovic, avec lequel il s'était accroché en Coupe d'Italie quelques semaines plus tôt.

C’était le match dans le match, entre l’Inter et l’AC Milan, atomisé (3-0) par le voisin lombard. Et comme le score l’indique, il a largement tourné en faveur de Romelu Lukaku, décisif sur le premier des deux buts de Lautaro Martinez, et auteur du dernier de la partie... sur lequel il a d’ailleurs laissé exploser une joie démonstrative. Comme une proclamation, une sorte d’auto-consécration.

"Je suis le meilleur, put***, moi, moi, je te l’avais dit", aurait asséné le Belge en se frappant la poitrine après le but du 3-0, selon Sky Sport Italia. Un message de défi lancé au Suédois, qui ne pouvait qu’applaudir, vaincu par KO dans ce duel à distance.

Ibrahimovic impuissant

Car s’il a été le Rossonero le plus dangereux, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas été en mesure de tromper un Samir Handanovic exceptionnel. Le gardien intériste a notamment sorti le grand jeu sur une tête du Suédois au retour des vestiaires (46e). La chance d’Ibra et des Milanais était passée. Quelques instants plus tard, Martinez était à la conclusion d’un contre initié par Hakimi (57e). Impressionnant de puissance face à une défense dépassée, Lukaku fonçait pour alourdir la note sous le regard d’un Ibrahimovic impuissant (66e).

Le duel entre les deux hommes était très attendu dans ce derby de la Madonnina depuis leur "clash" tête contre tête, en quart de finale de la Coupe d’Italie, il y a quelques semaines.