Arsenal a recruté un enfant… de 4 ans

La BBC consacre un reportage sur Zayn Ali Salman, devenu le plus jeune joueur jamais recruté par Arsenal dans son école de football… à seulement quatre ans. Déjà surclassé, il a fait l’objet d’approches d’autres clubs bien connus.

Il n’est jamais trop tôt pour repérer les futurs talents du football. Du moins pour Arsenal. Les Gunners ont fait de Zayn Ali Salman, quatre ans, le plus jeune joueur jamais recruté dans leur pre-academy (école de football). Une folie pour un enfant encore à la crèche, alors que les premières licences ne sont pas accordées avant cinq ou six ans France (la première catégorie d’âge est celle des U6). Mais son talent ne pouvait pas attendre à en croire ses formateurs, à commencer par Austin Schofield, son entraîneur à la First Touch Academy.

"On le faisait évidemment jouer avec des enfants de sa tranche d'âge de quatre, cinq ou six ans et il était déjà au-dessus de tout le monde de la tête est des épaules, confie-t-il dans un reportage de la BBC. Il était plus rapide qu’eux, il avait de meilleures dispositions avec le ballon. La manière dont il frappe et passe le ballon était tellement meilleure que celles des autres. Donc, nous l’avons surclassé, j’ai parlé avec son père et il voulait l’essayer avec des enfants plus âgés. Je me suis dit: ‘pourquoi pas, on va essayer’."

Son habileté ballon au pied a rapidement tapé dans l’œil des Gunners et de Stephen Deans, "recruteur de talents" du club londonien. "Cet enfant fait des choses qu’il ne devrait pas faire, explique ce dernier à la chaîne britannique. La manière dont il tape le ballon, ça a l’air trop fort pour quelqu’un de son âge. Donc j’ai appelé un ami et il m’a dit: ‘il a quatre ans’. J’ai dit: ‘ce n’est pas possible, il ne peut pas être la crèche, je dois parler à ses parents’. Et nous en sommes arrivés là. Je l’ai amené à quelques sessions et il l’a fait en vrai, ce n’était pas juste un coup. Il le fait de manière consistante."

Un talent détecté... dès la naissance

Cela n’étonne pas le père du jeune prodige. Selon lui, son fils affiche des prédispositions depuis le jour de naissance. "J’ai réalisé au moment où il est né, explique-t-il. Je me souviens que l’infirmière l’avait mis sur le ventre et il a levé la tête et commencé à regarder tout autour. Elle était choquée. On pouvait se dire qu’il était très fort dès son plus jeune âge. Ça donne le ton de son éducation. On pouvait voir qu’il était différent des autres enfants. Ce qui ressort vraiment, c’est son équilibre. Il a un équilibre incroyable depuis son plus jeune âge."

Le principal intéressé, lui, ne se soucie pas de cette agitation autour de lui. Il savoure de porter le maillot de son club préféré, en reconnaissant tout de même affronter une adversité relevée face à des enfants plus âgés. "Ils ont 6, 7 et 8 ans, énumère-t-il de sa petite voix. Tu te sens vraiment mal parce que c’est un peu dur." Les discussions autour de son talent précoce devraient l’accompagner un long moment. Selon la BBC, il a depuis reçu des offres d’autres clubs bien connus, juste après avoir fêté ses cinq ans.