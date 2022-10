Arsenal: Arteta répond aux critiques d'Aubameyang après une vidéo devenue virale

Pierre-Emerick Aubameyang, désormais à Chelsea, n'a visiblement pas gardé un bon souvenir de ses derniers mois à Arsenal et l'avait fait savoir dans une vidéo qui a récemment circulé sur les réseaux sociaux. Une attaque qui n'a pas manqué de faire réagir le technicien des Gunners, Mikel Arteta.

Mikel Arteta et Pierre-Emerick Aubameyang ne sont visiblement pas restés les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a critiqué le management d'Arteta, dans une vidéo enregistrée il y a quelques mois et qui a récemment circulé sur les réseaux sociaux. " Pour gérer des gros caractères ou des gros joueurs, Arteta ne peut pas s'en occuper. Il a besoin de jeunes joueurs, ils ne disent rien, ils écoutent", avait déclaré Aubameyang dans une vidéo avec A Jewellers.

Interrogé en conférence de presse avant le déplacement à Bodo/Glimt en Ligue Europa, Mikel Areta a calmement répondu, sans faire de vagues, mais sans jamais citer le nom d'Aubameyang: "Les gens sont libres de discuter de ce qu'ils veulent, a t-il désamorcé dans des propos relayés par le Daily Mail. Je n'ai jamais été dans un meilleur vestiaire (que cette saison): plus agréable, plus travailleur, une meilleure relation entre le personnel et les joueurs et c'est un plaisir absolu en tant qu'entraîneur de faire partie de ce groupe."

Aubameyang avait tempéré

Lorsque ces propos ont été dévoilés, Pierre-Emerick Aubameyang avait lui-même pris la parole pour désamorcer le conflit. "Sachez qu'il y a une vidéo qui a été enregistrée juste après mon arrivée au Barça", avait-il fait savoir.

"À l'époque, j'avais encore beaucoup de mauvais sentiments en moi. Arsenal fait de grandes choses cette saison et je souhaite bonne chance à tous mes anciens, mais pas le 6 novembre", date du match de Premier League entre Chelsea et Arsenal. L'occasion pour les deux hommes de se retrouver, et pourquoi pas échanger sur cette situation.