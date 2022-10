Arsenal: "Il ne peut pas gérer de gros joueurs", Aubameyang tacle le management d’Arteta

L'attaquant de Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang a vivement critiqué le management de Mikel Arteta, qui l’a coaché pendant deux ans à Arsenal. D’après le Gabonais, le coach des Gunners ne peut gérer que des jeunes.

Un épisode de plus dans la relation tumultueuse entre Pierre-Emerick Aubameyang et Mikel Arteta. Alors que l’actuel coach des Gunners a notamment dépossédé l’attaquant gabonais de son brassard de capitaine au cours de la saison 2021-2022, l’actuel joueur des Blues n’a pas été tendre envers son ancien coach.

"Pour gérer des gros caractères ou des gros joueurs, Arteta ne peut pas s'en occuper. Il a besoin de jeunes joueurs, ils ne disent rien, ils écoutent", a taclé celui qui a porté le maillot d’Arsenal pendant quatre années, dont deux sous les ordres du technicien espagnol, dans une vidéo Youtube réalisée par A Jewellers, une marque de bijoux.

Aubameyang sanctionné en décembre 2021 pour raisons disciplinaires

Au cours de la première partie de saison 2021-2022, l’ancien Stéphanois avait perdu son rôle de capitaine après des écarts disciplinaires. En décembre dernier, Mikel Arteta avait sanctionné le Gabonais, rentré plus tard que prévu d’un voyage personnel, après une absence de ce dernier à l’entraînement.

"Ce niveau de confiance avait disparu. C'était une décision vraiment difficile à prendre, en milieu de saison, et avec le joueur le plus important du club et l'impact que l'absence de ce joueur pourrait avoir sur la performance de l'équipe", a récemment expliqué Arteta dans le documentaire All or nothing, sur Prime Video.

L’histoire entre les deux hommes s’est finalement terminée en janvier 2022, lorsqu’Aubameyang a quitté Londres pour rejoindre le FC Barcelone. Avec beaucoup de rancoeur.