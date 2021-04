Arsenal: Arteta salue "le rendement phénoménal" de Lacazette

A deux jours d’affronter Liverpool en Premier League, Mikel Arteta a évoqué ce jeudi la situation d’Alexandre Lacazette. Et le coach d’Arsenal s’est montré particulièrement élogieux avec son buteur français, qui sera en fin de contrat en 2022.

Il y a quelques temps, c’était un choc de haut de tableau. Mais cette saison, l’affiche entre Arsenal et Liverpool ressemble plus à un match de rattrapage. A l’aube du sprint final, les Gunners occupent une triste 9e place en Premier League, à 4 points des Reds, 7es. Les deux équipes ne sont pas certaines d’accéder à une Coupe d’Europe la saison prochaine. Leur affrontement, prévu samedi à 21h, s’annonce donc décisif pour la fin du championnat. A deux jours de ce rendez-vous à l’Emirates Stadium, Mikel Arteta s’est présenté ce jeudi en conférence de presse. Et le coach d’Arsenal en profité pour encenser une nouvelle fois Alexandre Lacazette.

"Il est en grande forme depuis plusieurs mois maintenant. Il maintient son niveau, il marque des buts et il apporte quelque chose de différent à l’équipe. Son rendement a été phénoménal et c’est ce que nous voulons", s’est réjoui le technicien catalan. Auteur de 13 buts en 34 matchs cette saison (toutes compétitions confondues), Lacazette, qui a également délivré 3 passes décisives, est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club londonien. La question de son avenir va forcément se poser dans les prochains mois.

"Nous aborderons son avenir cet été"

Interrogé à ce sujet, Arteta a laissé entendre qu’il souhaitait conserver l’ancien attaquant de l’OL, annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens comme l’Atlético de Madrid, le FC Séville ou l’AS Rome. "Je suis toujours heureux lorsqu’il y a des rumeurs concernant nos joueurs, ça prouve qu’ils se débrouillent bien et attirent l’attention d’autres équipes", a répondu l’entraîneur de 39 ans.

"Nous aborderons l’avenir de ‘Laca’ durant l’été. Nous allons lui parler et nous lui expliquerons ce que nous voulons", a-t-il précisé. Des propos qui devraient faire plaisir à l’avant-centre de 29 ans au sortir de la trêve internationale. Non retenu par Didier Deschamps lors du rassemblent de l’équipe de France, Lacazette semble mal parti pour figurer dans la liste des Bleus pour l’Euro (du 11 juin au 11 juillet dans douze villes différentes).