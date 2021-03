Arsenal: Arteta ne ferme pas la porte à un avenir sur le banc du PSG

Mikel Arteta voue toujours une grande admiration au PSG où il a joué et où il se verrait bien entraîner un jour. En attendant, l’entraîneur d’Arsenal souhaite le meilleur à son ex-coéquipier Mauricio Pochettino.

En seulement deux ans et une cinquantaine de matchs sous le maillot du PSG entre 2000 et 2002, Mikel Arteta a laissé un assez bon souvenir aux supporters franciliens. De son passage en France, l’actuel entraîneur d’Arsenal y a notamment gardé un bon français et un amour pour son premier club professionnel. Invité de beIN Sports ce lundi, le technicien basque s’est enthousiasmé pour Mauricio Pochettino, son ancien partenaire et désormais installé sur le banc à Paris.

"Le PSG c’est une équipe incroyable. On a vu l’élimination de Barcelone lors du premier match, a lancé le boss des Gunners. Maintenant le manager c’est Mauricio, un entraîneur très près de moi. J’étais avec Luis Fernandez et avec lui à Paris. C’est un entraîneur très très fort, très intelligent. Il a fait des choses très importantes en Angleterre. J’espère qu’il gagnera aussi beaucoup de championnats et beaucoup de titres avec Paris."

Arteta: "Entraîner Paris? Un jour, on ne sait pas"

A la lutte pour arracher un billet en Coupe d’Europe la saison prochaine, Mikel Arteta et son équipe d’Arsenal occupent actuellement la neuvième place de Premier League et affronteront le Slavia Prague lors des quarts de finale de Ligue Europa (match aller le 8 avril sur RMC Sport). Après son aventure à Londres, l’ancien meneur de jeu formé au Barça se verrait bien au PSG mais refuse de se projeter.

"Quatre ou cinq ans dans le football, c’est impossible. Ce que je peux dire maintenant c’est que j’adore Paris, a encore estimé l’entraîneur de 38 ans. J’ai des souvenirs incroyables, cela a été mon premier club professionnel et Luis Fernandez m’a donné l’opportunité de faire cela. C’est toujours dans mon corps. Un jour, on ne sait pas. Maintenant j’ai beaucoup de travail à faire."

>> Bayern-PSG, c'est le 7 avril en direct sur RMC Sport 1