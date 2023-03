Arsenal: folle flambée du prix des billets pour le potentiel match du titre, avec des sésames à 60.000 euros

Le potentiel sacre d’Arsenal en Premier League provoque une incroyable flambée des prix sur les billets du potentiel match du titre face à Wolverhampton, le 28 mai prochain.

L’attente vaut très cher. Les supporters d’Arsenal peuvent déjà s’en rendre compte alors que leur équipe est à dix matchs de décrocher son premier sacre en Premier League depuis 2004. Les Gunners sont actuellement en tête avec huit points d’avance (et un match de plus) que Manchester City, deuxième, et semblent plus proches que jamais de mettre fin à une interminable disette en championnat.

Arsenal en guerre contre les bots

Cette effervescence se ressent inévitablement sur le prix des places de l’Emirates Stadium. Cette semaine, le club londonien a commencé à mettre en vente quelques billets auprès de ses membres pour le dernier match de la saison face à Wolverhampton, le 28 mai prochain. Ces derniers se sont arrachés en quelques secondes et se seraient retrouvés aussitôt sur des sites de revente où leurs prix explosent.

Certains fans des Gunners assurent avoir vu des billets vendus entre 28.000 et 60.000 euros l'unité. Les fans suspectent l’utilisation de bots (logiciel) par des intermédiaires afin d'obtenir les billets tant désirés et bloquer ainsi l’accès aux supporters "normaux". La rencontre face aux Wolves a été classée dans la catégorie B par le club (sur une échelle allant de A à C) sur la grille des prix des billets. Mais la potentielle fête d’un titre fêté à domicile aiguise l’appât du gain de certains revendeurs. Avec 42.000 abonnés sur un stade de 60.000 places, l’accès aux places est assez compliqué pour le reste des supporters.

Le club a récemment reconnu des problèmes sur sa billetterie et promis d’agir pour la saison prochaine afin de protéger "les supporters honnêtes qui assistent aux matchs". "Nous reconnaissons que la demande de billets atteint des niveaux sans précédent et nous nous efforçons de lutter contre les activités des bots et des rabatteurs, ont indiqué les Gunners dans un communiqué. Cela a entraîné le blocage de 100.000 bots suspects du site de billetterie ces dernières semaines. Un nombre important d'abonnements et de comptes d'adhésion ont également été interdits pour activités de rabattage suspectes." Ils assurent s'efforcer à mettre à disposition davantage de billets pour les non-abonnés.