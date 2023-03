Angleterre: Rice chambre Saka à cause de Kim Kardashian

Declan Rice a profité du rassemblement de la sélection anglaise ce lundi pour se moquer gentiment de Bukayo Saka. Le milieu de West Ham s'est amusé de la récente conversation très médiatisée entre l'ailier des Three Lions et la célébrité Kim Kardashian lors d'un match d'Arsenal.

La présence de Kim Kardashian dans les tribunes du Parc des Princes lors du choc entre le Paris Saint-Germain et Rennes (0-2) a beaucoup fait parler ce dimanche. La célébrité a même essuyé quelques critiques sur les réseaux sociaux après avoir appelé Neymar en plein match. Outre-Manche c'est du coté d'Arsenal que la star américaine s'est rendue pour un match de Ligue Europa et l'élimination des Gunners face au Sporting.

Une présence dans les tribunes de l'Emirates Stadium qui n'est pas passée inaperçue, tout comme son appel en visio avec Bukayo Saka. Un séquence qui a valu à l'ailier anglais des gentilles plaisanteries pour son retour en sélection ce mardi.

"Il a été en Facetime avec Kim Kardashian, il ne veut plus de nous"

Coéquipiers chez les Three Lions, Declan Rice et Bukayo Saka y ont développé une belle relation malgré la rivalité entre leurs clubs respectifs, West Ham et Arsenal. En voyant son partenaire arriver au rassemble ce lundi, le milieu des Hammers a lancé une petite vanne à la cantonade.

"Frère, il a été en Facetime avec Kim Kardashian, il ne veut plus de nous", a plaisanté Declan Rice en déclenchant les sourires et les rires des autres joueurs anglais présents.

Amusé de la situation, Bukayo Saka a répondu sur le même ton avant d'effectuer une accolade avec Declan Rice: "Tu veux que je dise bonjour ou pas?"

Après leur retrouvailles sur fond de potins people, les deux internationaux anglais et le reste de la sélection vont retrouver leur sérieux pour préparer les deux prochains matchs de l'Angleterre. Quart de finalistes du Mondial 2022, les Three Lions de Gareth Southgate vont lancer leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 ce jeudi en Italie puis à Wembley, dimanche, contre l'Ukraine.