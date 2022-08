Arsenal-Fulham: renversants, les Gunners continuent leur sans-faute

Mené contre le cours du jeu par Fulham, Arsenal a inversé la tendance dans les dernières minutes pour signer une quatrième victoire en autant de matchs en Premier League cette saison (2-1).

Ces Gunners ont de la ressource. Ultra-dominateur face à Fulham mais mené au score, Arsenal a su renverser le score pour s'offrir une quatrième victoire en autant de matchs de Premier League, ce samedi (2-1). Portés par un grand Martin Odegaard, les leaders du championnat ont largement dominé la partie, avec une possession dantesque (73% de possession), mais ont longtemps fait preuve d'inefficacité devant Bernd Leno, un ancien de la maison.

Gabriel, héros malgré lui

Au bord du précipice, les Cottagers ont pourtant glacé l'Emirates Stadium grâce à l'inusable Aleksandar Mitrovic. Le Serbe a profité d'un manque d'attention de Gabriel pour ouvrir le score. Un coup du sort qui n'a pas freiné les Gunners, remis sur selle par leur capitaine Odegaard, buteur après un tir dévié par Adarabioyo.

Acculés dans leurs vingt derniers mètres dans les ultimes minutes, les joueurs de Fulham ont fini par craquer et concéder leur premier revers de la saison sur un but de renard de Gabriel, qui s'est parfaitement rattrapé après son erreur. Une réalisation décisive qui permet donc aux Gunners de conserver seul la tête de la Premier League, deux points devant Manchester City et Brighton.