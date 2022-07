Angleterre: Wilshere annonce sa retraite à seulement 30 ans

L’international anglais Jack Wilshere annonce la fin de sa carrière professionnelle à seulement 30 ans. L’ancien milieu d’Arsenal sortait d’une courte expérience à Aarhus, au Danemark. Il devrait entraîner les moins de 18 ans des Gunners.

"Aujourd'hui, j'annonce ma retraite du football professionnel". La révélation surprise du jour vient de Jack Wilshere, qui stoppe sa carrière à seulement 30 ans. L’international anglais et ex-milieu d’Arsenal avait rejoint le club danois d’Aarhus il y a quelques mois. Il devrait retourner chez les Gunners, pour devenir l’entraîneur des moins de 18 ans.

Wilshere invoque des "raisons indépendantes de (s)a volonté" pour expliquer son déclin

"Cela a été une aventure incroyable avec tellement de moments incroyables et je me sens privilégié d’avoir expérimenté tout ce que j’ai fait pendant ma carrière, écrit Wilshere dans un long message sur ses réseaux sociaux. Du petit garçon tapant dans un ballon dans un jardin à capitaine de mon Arsenal bien-aimé et joueur pour mon pays à la Coupe du monde. J’ai vécu mon rêve".

Wilshere explique ensuite les raisons qui ont motivé son choix. "En vérité, il a été difficile d'accepter que ma carrière ait ‘glissé’ ces derniers temps pour des raisons indépendantes de ma volonté, tout en sentant que j'avais encore tant à donner, apprend-il. Ayant joué au plus haut niveau, j'ai toujours eu de si grandes ambitions dans le jeu, et si je suis honnête, je n'envisageais pas d'être à cette place à certains moments. Cependant, ayant eu le temps de réfléchir et de parler avec mes proches, je sais que c'est le bon moment et malgré les moments difficiles, je repense à ma carrière avec une grande fierté de ce que j'ai accompli".

197 matchs et 3 titres avec Arsenal

Durant sa carrière, Wilshere évolue principalement à Arsenal (2008-2018) avec lequel il a disputé 197 matchs dont 22 de Ligue des champions. Prêté à Bolton (2010) et à Bournemouth (2016-2017), avant de rejoindre West Ham en 2018, il retourne aux Cherries (2021) puis rejoint son premier club étranger en février dernier après une longue période sans jouer. Mais quatre mois et 15 matchs plus tard, il ne prolonge son contrat à Aarhus au Danemark et décide donc de raccrocher les crampons.

Avec les Three Lions, le milieu de terrain a disputé la Coupe du monde 2014 et l’Euro 2016 au cours de ses 34 sélections. Vainqueur de trois trophées dans sa carrière (FA Cup 2014 et 2015) et d’un Commmunity Shield, son dernier match remonte au 21 mai et un anonyme Arhus-Nordsjaelland (2-2).

"J'ai apprécié chaque instant de ma carrière et ce fut le voyage d'une vie, conclut-il. C'est le bon moment pour clore ce chapitre, mais j'ai encore beaucoup à donner au jeu et je suis enthousiasmé par ce que l'avenir nous réserve." Son avenir s’annonce effectivement sous les meilleurs auspices puisqu’il retrouvera Arsenal pour y entraîner les moins de 18 ans selon les informations de The Athletic. Comme pour prolonger le plaisir avec son club de cœur.