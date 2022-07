Arsenal: l’émouvant discours d’Arteta au cœur de la crise des Gunners

Dans "All for Nothing", une série sur les coulisses de la saison 2021-2022 d’Arsenal bientôt diffusée sur Amazon Prime, une scène montre comment Mikel Arteta remobilise ses joueurs grâce à un speech étonnant après trois défaites successives en ouverture du championnat.

Brentford (2-0), Chelsea (2-0), Manchester City (5-0)… Trois matchs, trois défaites. Le début de saison d’Arsenal en Premier League il y a un an a ressemblé à un cauchemar éveillé. Pas de quoi démoraliser Mikel Arteta qui a décidé de sortir le grand numéro avant d’accueillir Norwich City pour le compte de la 4eme journée.

Dans l’intimité du vestiaire de l'Emirates Stadium, juste avant la rencontre, le coach de 40 ans a livré un discours très fort capté par les caméras de "All for Nothing", une série prochainement diffusée sur Amazon Prime. Dans cet extrait, on voit et surtout on écoute l’ex-milieu de terrain espagnol faire un parallèle avec les équipes médicales qui lui ont sauvé la vie pendant deux ans après qu’on lui a diagnostiqué un problème cardiaque à la naissance.

"La meilleure semaine de ma carrière dans le football"

A l’hôpital comme dans les équipes sportives, Arteta estime que le succès n’est possible qu'à une seule condition : aimer ce que l’on fait. "Ils aiment ce qu’ils font, c’est leur moteur, leur but", dit-il face à ses joueurs. Puis l’ex-joueur du PSG parle de son état psychologique lors des quinze jours écoulés. Sur un tableau sur lequel il a dessiné une échelle de zéro à dix, il montre que son moral était en-dessous de tout, sous zéro, après la gifle reçue face à City. "J’avais peur, dit-il. J’étais dans l’instabilité, les médias me tuaient."

Puis le Basque affirme qu’il s’est soudainement concentré uniquement sur des pensées positives. Il cite sa femme et ses trois enfants. "Et le club qui m’a toujours soutenu." Toujours à l’aide de son graphique, il montre qu’il a définitivement remonté la pente grâce à ses joueurs. "C’est vous les gars (qui l'ont fait remonter) ! Cette semaine j’ai réalisé que vous êtes ce pourquoi je suis devenu entraîneur." Et Arteta de poursuivre : "La seule chose que je veux vous dire c’est merci parce que vous m’avez fait passer d’un moment difficile à la meilleure semaine de ma carrière dans le football. Croyez en vous, comme moi je le fais avec vous. Vous êtes bons." Chaudement applaudi par ses joueurs, Mikel Arteta verra son équipe l’emporter 1-0 face à Norwich. Et enchaîner huit matchs de rang sans défaite.