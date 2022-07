Arsenal: Arteta salue "l'énorme potentiel" de Saliba

De retour à Arsenal après son prêt à l'OM, William Saliba n'a pas tardé à marquer des points aux yeux de son entraîneur Mikel Arteta, qui compte bien garder l'international français dans ses rangs la saison prochaine.

William Saliba réussit parfaitement sa deuxième aventure à Arsenal. De retour de son prêt convaincant à l'OM, qui lui a permis de devenir international français, le défenseur veut s'imposer dans le onze des Gunners pour la saison 2022-2023. Une mission pour l'instant réussie, puisqu'en l'absence de Ben White, blessé, Saliba s'est installé en charnière et réalise des prestations probantes, à l'image de son équipe en amical face à Chelsea samedi (4-0).

Un rendement qui plaît à son entraîneur, Mikel Arteta. "Je suis vraiment content de la manière dont il joue, la maturité qu’il montre et la façon dont il s’est adapté à 21 ans. On va continuer de le développer. C’est déjà un top joueur et on doit le rendre encore meilleur. Il est prêt pour moi", a-t-il expliqué après la rencontre.

Arteta compte sur lui

Ce ne sont pas les premiers mots doux du coach des Gunners à l'attention de l'ancien Marseillais, puisqu'il a rappelé à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'il comptait sur la présence de l'international français l'an prochain. Alors que certains supporters phocéens rêvent toujours d’un retour de Saliba sur la Canebière, Arsenal semble bien compter sur lui pour la saison à venir.

S’il reste à Arsenal, qui l’a acheté 30 millions d’euros à Saint-Etienne à l’été 2019 et avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024, Saliba sera notamment en concurrence avec Gabriel, Ben White et Rob Holding. Du côté de l’OM, Isaak Touré (19 ans) et Chancel Mbemba (27 ans) ont déjà été recrutés pour tenter de combler le départ de Saliba, en plus de l’arrivée prévue de Samuel Gigot (28 ans).