Arsenal: la drôle de manie d'Arteta lorsqu'il enchaîne les victoires

Actuellement leader de Premier League avec Arsenal, Mikel Arteta a révélé qu'il avait une habitude vestimentaire lorsque son équipe est amenée à enchaîner les victoires. Le technicien espagnol garde exactement les mêmes habits, par superstition.

Le monde du football comporte son lot de superstitions. Actuellement en tête de Premier League avec Arsenal, Mikel Arteta a révélé l'une de ses habitudes en marge des victoires de son équipe, d'ordre vestimentaire. Dans un entretien au Daily Telegraph, le technicien espagnol a indiqué qu'il gardait ses vêtements après chaque succès.

Ancien joueur des Gunners entre 2011 et 2016, Mikel Arteta est l'entraîneur du club londonien depuis décembre 2019, où il avait remplacé Unai Emery. "Je suis quelqu'un de très méthodique et de très routinier. Quand on gagne, je n'aime pas changer mes vêtements: j'aime garder exactement le même pull, le même pantalon et les mêmes chaussures que lors du précédent match, a indiqué Arteta. Si nous perdons, je change pour quelque chose de différent."

Arsenal reste sur une série de trois victoires

Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Mikel Arteta vit sa première expérience en tant que numéro un à Arsenal. "A un haut niveau de performance, je pense que vous devez rester cohérent. Les choses sont exigeantes, vous voulez être précis. Mais en même temps, il faut laisser de la place à de la créativité, a poursuivi l'ancien milieu de terrain. J'adore ce mélange."

Sur une série de trois victoires de rang en championnat, dont la dernière en date mercredi contre Everton (4-0), Mikel Arteta devrait donc porter à l'Emirates Stadium ce samedi (16h) face à Bournemouth les mêmes habits que face aux Toffees. Après 25 journée, l'équipe d'Arteta est en tête de la Premier League avec cinq points d'avance sur Manchester City.