Premier League: Arsenal se détache, Liverpool se relance

En battant facilement Everton (3-0), mercredi, en match en retard de la 7e journée de Premier League, Arsenal a porté à cinq points son avance sur Manchester City, en tête du classement, alors que Liverpool recolle aux places européennes en battant Wolverhampton (2-0).

Face à des Toffees venus jouer le contre, les Gunners ont montré qu'ils avaient retrouvé leur allant offensif. Arsenal a trouvé la faille à la 40e grâce à une passe lumineuse d'Oleksandr Zinchenko pour Bukayo Saka, qui a pris un intervalle et n'a laissé aucune chance à son coéquipier en sélection anglaise, Jordan Pickford, en plaçant la balle dans la lucarne au premier poteau (1-0). Cinq minutes plus tard, le même Saka a bien pressé sur l'ancien parisien Gana Gueye, permettant à Gabriel Martinelli de récupérer le ballon et de marquer (2-0, 45e+1).

Les hommes de Mikel Arteta ont ensuite déroulé, Martin Odegaard, trouvé en retrait par Leandro Trossard, inscrivant le troisième but comme à la parade (74e), avant que Martinelli, pour son doublé, n'enfonce le clou.

Liverpool se rapproche

Signe que l'avenir s'annonce radieux pour les Londoniens, Saka et Martinelli ne deviennent que le quatrième tandem de moins de 21 ans à franchir la barre des 10 buts en championnat sur une saison dans l'histoire de la Premier League. L'un des trois précédents n'était d'ailleurs autre que Saka et Emile Smith-Rowe pour Arsenal la saison dernière.

Un autre club peut voir l'avenir avec un peu plus de confiance, c'est Liverpool, un temps donné presque perdu pour la qualification en Ligue des champions, mais qui s'en est bien rapproché à la faveur de sa victoire contre les Wolves. Si les buts de Virgil van Dijk (1-0, 73e) et Mohamed Salah (2-0, 77e) sont venus en fin de match, ils ont récompensé une prestation solide face un adversaire qui n'a cadré qu'une seule frappe.

Ces trois points permettent aux Reds de grimper à la 6e place avec 39 points. Ils sont encore à 6 longueurs des Spurs, 4e et derniers qualifiés virtuels pour la Ligue des cahmpions, mais les Londoniens ont un match en plus au compteur. La fin de saison pourrait voir une course haletante pour cette 4e place entre Tottenham, Liverpool et Newcastle, intercalé avec 41 points et un match de moins que les Reds.

Mais les hommes de Jürgen Klopp, trop souvent irréguliers cette saison, connaîtront un vrai test ce week-end avec la réception de Manchester United, 3e avec 49 points et qui est sur une dynamique bien plus solide.