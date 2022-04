Arsenal-Manchester United: Scholes se paye Arteta pour son attitude avec l’arbitre pendant le VAR

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Scholes (47 ans), n’a pas été tendre avec l’entraîneur d’Arsenal après le choc entre les deux anciens rivaux de Premier League, samedi à l’Emirates Stadium. L’ex-Red Devil a parlé de "honte" à propos de l’attitude de l’Espagnol, lequel aurait selon lui influencé l’arbitre pendant un recours au VAR.

Paul Scholes n’a jamais été tendre avec Arsenal. Durant les années 90 et les années 2000, au sommet de la rivalité entre Manchester United et les Gunners, l’ex-milieu de terrain international anglais (66 sélections) n’était pas le dernier pour être à la limite dans les duels. Retraité des terrains depuis 2013, il ne ménage toujours pas les Londoniens et surtout pas leur entraîneur, Mikel Arteta. Samedi, après le choc qui a vu Arsenal battre MU 3-1 à l’Emirates Stadium pour le compte de la 34eme journée de Premier League, Scholes a dénoncé le comportement du coach espagnol avant le penalty transformé par Bukayo Saka.

"Il ne devrait pas être autorisé à faire ça"

On joue alors la 30eme minute et Craig Pawson, l’arbitre de la rencontre, est sollicité par le VAR pour vérifier par lui-même s’il y a bien une faute commise par Alex Telles sur l’international anglais dans la surface. "Sur le moment, j’ai pensé qu’il y avait hors-jeu, a commenté Scholes. Je ne pense pas qu’il y avait faute pour être honnête. Cela ne va pas dans le sens du VAR qui ne doit être utilisé que pour une erreur manifeste."

Mais plus que la décision de l’arbitre, ce sont les grands signes avec les bras d’Arteta, proche de l'homme en noir, qui ont énervé l’ancien Red Devil. "C’est une honte", s’est emporté Paul Scholes pour Premier League Productions. "Il ne devrait pas être autorisé à faire ça. Si vous revoyez les images, il va vers le public et essaye un peu d’influencer l’arbitre. Tous les joueurs autour aussi." Avec ce succès, Arsenal, 4eme de Premier League, compte six points d’avance sur Manchester United, 6eme du classement.