Arsenal: mauvaise nouvelle pour l'OM, Arteta confirme qu'il compte sur Saliba

Revenu de son prêt à Marseille, William Saliba était titulaire lors de la victoire d'Arsenal contre Everton (2-0) en amical, dans la nuit de samedi à dimanche. Mikel Arteta a rappelé qu'il comptait sur le défenseur français pour la saison à venir.

Ça ne lui était plus arrivé depuis le 25 août 2020. Pour la première fois depuis deux ans, William Saliba a disputé un match avec Arsenal. Revenu d’un prêt d’une saison à l’OM, il était titulaire dans la nuit de samedi à dimanche pour affronter Everton (2-0) en amical, du côté de Baltimore (Etats-Unis). Associé à l’ancien Lillois Gabriel, il a passé 70 minutes sur le terrain avant de céder sa place à l’Espagnol Pablo Mari, qui était lui aussi prêté l’an dernier, à l’Udinese. Bien noté dans la presse anglaise après cette première rencontre de la saison, Saliba a aussi eu droit aux compliments de Mikel Arteta.

"C'est un vrai talent"

"Il a vraiment été bon, c’est un très bon match de sa part. Il est calme, concentré et il joue comme on veut. Il a fait une excellente prestation", a souligné l’entraîneur des Gunners, qui en a profité pour faire une mise au point sur l’avenir du jeune défenseur central français (21 ans). "Nous sommes tous ravis de le voir jouer. C’est un vrai talent et il a montré la saison dernière ce qu’il peut faire. Mais dans le football, ce qui compte c’est ce que vous faites le lendemain. Ce que vous avez fait il y a trois mois n’a pas vraiment d’importance. Le temps qu’il a passé à l’étranger a renforcé sa confiance en lui. Je pense qu’il s’est amélioré dans de nombreux domaines, parce qu’il a joué un nombre incroyable de minutes l’an dernier, en jouant à un très bon niveau. Maintenant, il doit montrer", a souligné Arteta. Alors que certains supporters marseillais rêvent toujours d’un retour de Saliba sur la Canebière, Arsenal semble bien compter sur lui pour la saison à venir. Même si son entraîneur ne veut rien lui promettre.

"Il est dans nos plans. Mais combien de défenseurs centraux de son âge jouent dans des grands clubs de Premier League ? Dans le football, on ne peut garantir à personne une place de titulaire. Mais nous avons essayé de le préparer de la meilleure façon possible", a indiqué Arteta dans des propos rapportés par le Daily Mail. S’il reste à Arsenal, qui l’a acheté 30 millions d’euros à Saint-Etienne à l’été 2019 et avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024, Saliba sera notamment en concurrence avec Gabriel, Ben White et Rob Holding. Dans ce secteur de jeu, les médias britanniques évoquent également un intérêt des Gunners pour l’international burkinabé Edmond Tapsoba (23 ans), pièce maîtresse du Bayer Leverkusen. Du côté de l’OM, Isaak Touré (19 ans) et Chancel Mbemba (27 ans) ont déjà été recrutés pour tenter de combler le départ de Saliba, en plus de l’arrivée de Samuel Gigot (28 ans).