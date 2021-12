Arsenal: Ramsdale raconte comment il a gagné 20 euros en plein match contre Leeds

Le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale révèle avoir gardé les pièces de monnaie que les fans de Leeds lui ont jeté le 18 décembre. Le butin total s'élève à 17 livres sterling, soit près de 20 euros.

Aaron Ramsdale est reparti d’Elland Road avec une belle victoire et un petit pourboire. Le gardien d’Arsenal révèle avoir ramassé des pièces de monnaie au cours de la victoire des Gunners à Leeds le 18 décembre dernier (4-1). Au total, l’international anglais (1 sélection) a récolté 17 livres, soit l’équivalent de 20 euros.

"Après le premier (but), plusieurs bouteilles et briquets ont été jetés, je les ai ramassés et mis sur le côté, raconte Ramsdale dans le podcast Fozcast, animé par l’ancien gardien de Manchester United Ben Foster. Le prochain truc qui est arrivé était de l’argent. (…) À la mi-temps, je l’ai mis dans ma serviette et je les ai laissés au vestiaire".

Après les pièces, une cigarette électronique en seconde période

Le gardien des Gunners, qui explique avoir ramassé toute sorte de pièces (de 50 centimes à deux livres), dresse le bilan de sa récolte: "C’est environ 17 pounds (20 euros) que j’ai récupéré du terrain… et j’en ai raté beaucoup". Lors de la 18e journée de Premier League, les hommes d’Arteta se sont largement imposés face à la troupe de Bielsa, portés notamment par un doublé de Martinelli.

Ramsdale a ensuite appris que les jets de pièces se sont poursuivis en seconde période, où il dit aussi avoir reçu "une cigarette électronique" avant le penalty transformé par Raphinha. Avant de conclure: "J'ai dit à Kalvin Phillips: ‘Tes fans doivent être blindés !’"